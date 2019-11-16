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РИА Новости

Военные заверили, что арсенал под Харьковом не опасен для местных жителей

20:40 16.11.2019
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© Фото : страница @XAPKIB в TwitterВзрывы в городе Балаклея Харьковской области
Взрывы в городе Балаклея Харьковской области
© Фото : страница @XAPKIB в Twitter
КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Арсенал в Балаклее Харьковской области не представляет угрозы местным жителям, заявил командующий Сил логистики, генерал-лейтенант Олег Вишневский.
Ранее Генштаб украинских Вооруженных сил заявил, что причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание твердотопливного двигателя заряда для зенитно-ракетного комплекса "Куб".
Вишневский рассказал, что инцидент произошел в ходе планового разминирования на технической территории во время погрузки реактивных двигателей в транспорт.
"В течение ночи определенным составом пожарного наряда осуществлялось патрулирование технической территории определенным составом пожарных нарядов и техники. Ни загораний, ни задымлений не наблюдалось. Поэтому сейчас военный арсенал является безопасным", - сказал командующий Сил логистики в эфире "Военного телевидения Украины".
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Взрывы на арсенале в БалаклееХарьковская областьХарьковВ мире
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