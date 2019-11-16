Попавший в больницу Вучич назвал дату выхода на работу

БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, который в пятницу попал в больницу из-за проблем с сердцем, поблагодарил врачей и сообщил, что выйдет на работу в понедельник.
Генеральный секретариат президента Сербии утром в субботу заявил, что Вучич накануне поздно вечером попал на лечение в Военно-медицинской академии из-за кардиоваскулярных проблем. Советница главы государства по СМИ Сузана Васильевич заявила, что состояние здоровья главы государства стабильно, но из предосторожности он находится в Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде.
Хвала лекарима и запосленима на ВМА. Хвала свима који су бринули. Већ од понедељка бићу у пуном радном погону. pic.twitter.com/9xRrvlic1H— Александар Вучић (@avucic) November 16, 2019
"Спасибо врачам и сотрудникам ВМА. Спасибо всем, кто беспокоился. Уже с понедельника буду работать в полную силу", - написал Вучич в сети микроблогов Twitter и приложил фото записки с этим текстом от руки.
Близкий соратник президента Сербии, министр экономики и бывший градоначальник Белграда Синиша Мали поддержал его днем его постом в Instagram.
"Брат мой, знаю, что не все разделяют наши мечты, и что тебе характер не позволяет много отдыхать, но прошу тебя больше заботиться о себе. Продолжаем бороться… за лучшую и более успешную Сербию", - написал Мали в блоге.