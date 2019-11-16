Попавший в больницу Вучич назвал дату выхода на работу

"Спасибо врачам и сотрудникам ВМА. Спасибо всем, кто беспокоился. Уже с понедельника буду работать в полную силу", - написал Вучич в сети микроблогов Twitter и приложил фото записки с этим текстом от руки.

"Брат мой, знаю, что не все разделяют наши мечты, и что тебе характер не позволяет много отдыхать, но прошу тебя больше заботиться о себе. Продолжаем бороться… за лучшую и более успешную Сербию", - написал Мали в блоге.