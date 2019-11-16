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РИА Новости

Искал и боролся. Оксана Пушкина прокомментировала смерть Никиты Исаева

20:19 16.11.2019
77896
© Фото : страница в "Facebook" Никиты ИсаеваЛидер движения "Новая Россия" Никита Исаев
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
© Фото : страница в "Facebook" Никиты Исаева
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала смерть лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева.
Парламентарий опубликовала в твиттере совместное фото с политологом и написала, что он ушел из жизни внезапно и очень рано.
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"Искал. Боролся. Не сдавался. Ошибался. И снова искал", — говорится в записи.
Пушкина выразила соболезнования его близким.
Ранее помощница Никиты Исаева Алина Жестовская сообщила о его смерти в фейсбуке. Как заявил РИА Новости его пресс-секретарь Александр Макаренко, политик скончался в поезде "Тамбов — Москва".
Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, смерть 41-летнего Исаева не носит криминального характера.
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Госдума РФНикита ИсаевОксана ПушкинаОбществоПолитика
Популярные комментарии
Мне его не жаль
16 ноября, 20:38
AxAndrew xxx
2301017
Сейчас Россию обвинят, что мы убиваем своих оппозиционеров. А эти оппозиционеры есть бунтари и мятежники. Они против власти.
16 ноября, 21:03
andrzeilo
900009
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