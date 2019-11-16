Искал и боролся. Оксана Пушкина прокомментировала смерть Никиты Исаева

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала смерть лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева.
Парламентарий опубликовала в твиттере совместное фото с политологом и написала, что он ушел из жизни внезапно и очень рано.
"Искал. Боролся. Не сдавался. Ошибался. И снова искал", — говорится в записи.
Пушкина выразила соболезнования его близким.
Ранее помощница Никиты Исаева Алина Жестовская сообщила о его смерти в фейсбуке. Как заявил РИА Новости его пресс-секретарь Александр Макаренко, политик скончался в поезде "Тамбов — Москва".
Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, смерть 41-летнего Исаева не носит криминального характера.