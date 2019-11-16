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РИА Новости

Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру

20:12 16.11.2019 (обновлено: 22:18 16.11.2019)
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 16 ноя — РИА Новости. Более 200 тысяч участников субботнего митинга в Праге потребовали от премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша до конца этого года избавиться от своего крупнейшего в Восточной Европе холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ или уйти в отставку с поста премьера. Мероприятие транслировали гостелевидение и сетевые ТВ-каналы.
"Если премьер до 31 декабря этого года не решит свой конфликт интересов, мы готовы начать с января проведение митингов по всей стране, они будут носить протестный характер, будут массовыми и понесут информацию о ситуации в республике по всему миру", — заявил лидер общественного движения "Миллион моментов за демократию" Микулаш Минарж, организовавший мероприятие.
В свою очередь, премьер Бабиш накануне митинга заявил журналистам, что не понимает целесообразность его проведения, а президент Милош Земан в пятницу в интервью одному из сетевых изданий назвал общественное движение организатора протестов "недемократическим".
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Митинг в субботу совпадает с началом торжеств, посвященных тридцатилетию "бархатной революции", во время которой была свергнута власть компартии. В связи с этим организаторы напомнили, что суд в Словакии, откуда Бабиш родом, не снял с него обвинение в сотрудничестве с коммунистическими органами госбезопасности.
Один из активных участников событий ноября 1989 года, епископ Вацлав Малы, заявил, что целью субботнего мероприятия является не оскорбление кого-либо, а поддержка усилий за создание подлинно правового государства, идея которого главенствовала во время "бархатной революции".
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Биография Андрея Бабиша
В ходе митинга организаторы включали в радиотрансляции некоторые звуковые моменты событий ноября 1989 года, в том числе фрагмент выступления тогдашнего лидера оппозиции, ставшего затем первым посткоммунистическим президентом Чехословакии, а позднее — Чехии Вацлава Гавела. В рядах митингующих стояли несколько тракторов, на которых приехали фермеры из разных районов страны, чтобы подчеркнуть единение сельских жителей с участниками протестной акции в Праге.
После митинга началось общенациональное подписание петиции с требованиями к премьеру, которые были сформулированы в ходе акции. Кроме того, организаторы заявили, что намерены объединить свои усилия с лидерами оппозиционных партий, и призвали их к единству.
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"Бархатная революция" — гражданское восстание в Чехословакии в ноябре — декабре 1989 года. Привела к быстрому отстранению от власти коммунистической партии и демонтажу социалистического режима ЧССР.
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Андрей БабишПрагаВ мире
Популярные комментарии
Заскакали? Ну что же, бумеранг всегда возвращается, даже если вы думаете, что вас не догонит. Вот и в ес дождались. И чубососеди непременно дождутся, как бы не старались врать всем вокруг, что этого не будет. Обратка ВСЕГДА прилетает.
16 ноября, 22:06
T5Thinker 533
2600000
У местных "патриотов" очень горит от того что в некоторых странах люди имеют право выйти на улицу и что-то потребовать. "Патриоты" настолько промытые рабы, что любая попытка неповиновения для них смертный грех.
16 ноября, 23:44
Oleg  
5000016
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