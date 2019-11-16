Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-16T21:52Z
https://ria.ru/20191116/1561026523.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156102/63/1561026398_0:207:3056:1926_1036x0_80_0_0_45933a1cc113dc804df7b46e35e91f01.jpg
РИА Новости

В Минске за день до выборов в парламент прошли протестные акции оппозиции

20:09 16.11.2019 (обновлено: 21:52 16.11.2019)
1512
© REUTERS / Vasily FedosenkoБелорусские активисты на митинге в Минске. 16 ноября 2019
Белорусские активисты на митинге в Минске. 16 ноября 2019
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Представители белорусской оппозиции провели в субботу в Минске протестные акции в последний день агитации перед парламентскими выборами 17 ноября, часть протестующих направилась к зданию Центризбиркома, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выберут 110 депутатов. Число кандидатов в депутаты Белоруссии превышает 510 человек. Сейчас в стране идут предвыборная агитация и досрочное голосование. Агитация в день голосования не допускается.
Наиболее крупные акции протеста собрались на улице Зыбицкой и площади Свободы в Минске, они, по заверениям организаторов, прошли в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты.
Между тем часть собравшихся на площади Свободы решила двинуться колонной к площади Независимости, где находится Центризбирком Белоруссии. Они несли бело-красно-белые флаги, флаги Евросоюза, растяжки с протестом против действующей власти, проходящих в стране выборов, периодически выкрикивали лозунги.
Акция протеста в Париже
Вчера, 16:01
Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже
14733539
Обсудить 0
протестыМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша
Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру
Выборы в Белоруссии
Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила 35,77%
Киево-Печерская Лавра в Киеве
Киевляне перекрыли дорогу из-за холода в квартирах
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
В СБУ рассказали, за что задержали главу Укрэксимбанка
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
В ООН опасаются, что ситуация в Боливии выйдет из-под контроля
Здание МИД Польши
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Соловьев рассказал об отношениях с Никитой Исаевым
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Дети выступают на вселатвийской акции Марш за русские школы НАШ ВЫБОР в Риге
Экс-депутат ЕП раскритиковал запрет русского языка в частных школах Латвии
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Искал и боролся. Оксана Пушкина прокомментировала смерть Никиты Исаева
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе
Янтарь
Полиция в Словакии задержала четырех украинцев с 700 кг янтаря
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Ребенка задержанного украинского банкира силовики передали консьержке
Истребители F-35 ВВС Израиля. Архивное фото
Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Раджапакса побеждает на выборах президента Шри-Ланки с 50,4% голосов
09:12Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом
09:10В Москве в воскресенье ожидаются дожди и туман
09:01США и Южная Корея решили отложить военные учения
08:50СМИ сообщили о похищении женщины в Москве
08:48В ЛНР за сутки зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков
08:44Пострадавшие при стрельбе в благовещенском колледже остаются в реанимации
08:40В Томске при пожаре в доме 1912 года постройки спасли восемь человек
08:39Названы самые популярные в России премиум-автомобили
08:38Египет и Эфиопия проведут консультации по плотине в бассейне Нила в декабре
08:30В "Союзмультфильме" рассказали о новых сериях "Ну, погоди!"
08:06В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент
07:56В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа
07:54Под Красноярском произошел пожар в кадетском корпусе
07:53В Приморье рухнула стена в доме, признанным аварийным семь лет назад
07:50Мэр Благовещенская взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением
07:37Представитель Раджапаксы заявил о его победе на выборах на Шри-Ланке
06:40В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
06:29Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
06:25Метель обрушится на восемь районов в Сахалине
Лента новостейМолния