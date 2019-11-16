В Минске за день до выборов в парламент прошли протестные акции оппозиции

МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Представители белорусской оппозиции провели в субботу в Представители белорусской оппозиции провели в субботу в Минске протестные акции в последний день агитации перед парламентскими выборами 17 ноября, часть протестующих направилась к зданию Центризбиркома, передает корреспондент РИА Новости.

Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выберут 110 депутатов. Число кандидатов в депутаты Белоруссии превышает 510 человек. Сейчас в стране идут предвыборная агитация и досрочное голосование. Агитация в день голосования не допускается.

Наиболее крупные акции протеста собрались на улице Зыбицкой и площади Свободы в Минске, они, по заверениям организаторов, прошли в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты.