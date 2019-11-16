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РИА Новости

ДНР обвинила украинских силовиков в восьми нарушениях перемирия в Донбассе

19:43 16.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке после обстрела
Жилой дом в Донецке после обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили об 11 нарушениях со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"С начала текущих суток противник восемь раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили 25 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов поврежден дом в подконтрольной ДНР Горловке.
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