ДНР обвинила украинских силовиков в восьми нарушениях перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили об 11 нарушениях со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"С начала текущих суток противник восемь раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили 25 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов поврежден дом в подконтрольной ДНР Горловке.