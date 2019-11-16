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РИА Новости

Помпео заявил, что за ракетными ударами из Газы по Израилю стоит Иран

19:38 16.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что тот стоит за недавними ударами со стороны Палестины по Израилю.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата. В ответ в сторону Израиля за двое суток было выпушено около 450 ракет.
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"Иран использует своего палестинского сателлита "Исламский джихад" для нанесения ударов по нашему замечательному союзнику Израилю. Иран не хочет мира в регионе… Пока мы не ответим на угрозы со стороны Ирана, насилие будет продолжаться", - написал он в субботу в своем Twitter.
В этой связи Помпео заявил, что единственным вариантом остается продолжение оказания давления на Иран, пока тот не сядет за стол переговоров о соглашении, в которое в том числе войдет прекращение поддержки группировки "Исламский джихад".
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Майк ПомпеоСектор ГазаИранСШАИзраильВ мире
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