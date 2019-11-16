Помпео заявил, что за ракетными ударами из Газы по Израилю стоит Иран

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата. В ответ в сторону Израиля за двое суток было выпушено около 450 ракет.

Давление на Иран не заставит его пойти на уступки США, заявил Аракчи

Давление на Иран не заставит его пойти на уступки США, заявил Аракчи

В этой связи Помпео заявил, что единственным вариантом остается продолжение оказания давления на Иран, пока тот не сядет за стол переговоров о соглашении, в которое в том числе войдет прекращение поддержки группировки "Исламский джихад".