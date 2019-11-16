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РИА Новости

Соловьев рассказал об отношениях с Никитой Исаевым

19:31 16.11.2019
127463
© Фото : страница в "Facebook" Никиты ИсаеваЛидер движения "Новая Россия" Никита Исаев
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
© Фото : страница в "Facebook" Никиты Исаева
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что, несмотря на разногласия по многим вопросам, он очень хорошо общался с лидером движения "Новая Россия" Никитой Исаевым. Об этом он сообщил порталу URA.ru.
Исаев был частым гостем ток-шоу "Воскресный вечер", которое ведет Соловьев.
"Когда умирает 41-летний умный, талантливый, успешный человек, это всегда печально", — сказал Соловьев.
Он назвал новость о смерти политика неожиданной. По словам Соловьева, Исаев никогда не жаловался ему на здоровье.
Никита Исаев
Вчера, 12:08
СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева
Исаев, которому был 41 год, ушел из жизни в субботу, когда возвращался из рабочей поездки в Тамбов, рассказал РИА Новости его пресс-секретарь Александр Макаренко.
В пресс-службе РЖД агентству сообщили, что пассажиру поезда №32 Тамбов — Москва стало плохо, ему вызвали скорую на подмосковную станцию Узуново. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины. СК начал проверку по факту случившегося.
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Никита ИсаевВладимир Соловьев (телеведущий)Следственный комитет РФРЖДМоскваТамбовОбщество
Популярные комментарии
Очень жаль Никиту Исаева. Очень яростно и открыто боролся с сокрытием истины дел в экономике регионов и прочих дел. Зачастую его ведущие закрикивали. А он борец. Таких бы побольше, так может чтото изменилось бы в России в лучшую сторону. Таких неравнодушных. Скорблю.
16 ноября, 20:34
Оксана Доронина
51006126
Я видел его выступления, во многом и в большинстве не соглашался с его мнением, но видел, что человек вещает от всего сердца. Вот это самое сердце его и подвело. Берегите себя...
16 ноября, 19:57
ОСОрбит Стиморол
58007211
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