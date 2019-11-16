Соловьев рассказал об отношениях с Никитой Исаевым

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что, несмотря на разногласия по многим вопросам, он очень хорошо общался с лидером движения "Новая Россия" Никитой Исаевым. Об этом он сообщил порталу URA.ru.
Исаев был частым гостем ток-шоу "Воскресный вечер", которое ведет Соловьев.
"Когда умирает 41-летний умный, талантливый, успешный человек, это всегда печально", — сказал Соловьев.
Он назвал новость о смерти политика неожиданной. По словам Соловьева, Исаев никогда не жаловался ему на здоровье.
Исаев, которому был 41 год, ушел из жизни в субботу, когда возвращался из рабочей поездки в Тамбов, рассказал РИА Новости его пресс-секретарь Александр Макаренко.
В пресс-службе РЖД агентству сообщили, что пассажиру поезда №32 Тамбов — Москва стало плохо, ему вызвали скорую на подмосковную станцию Узуново. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины. СК начал проверку по факту случившегося.