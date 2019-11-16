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РИА Новости

В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин

19:19 16.11.2019 (обновлено: 22:38 16.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВиктор Климкин
Виктор Климкин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Легендарный пожарный, при участии которого были потушены сотни самых сложных пожаров, скончался в 62 года в субботу в Москве от остановки сердца, сообщает пресс-служба МЧС России в субботу.
"Сегодня в Москве в возрасте 62 лет от остановки сердца умер генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин, легендарный пожарный, заместитель председателя Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за долгие годы службы Климкин заслужил авторитет и уважение коллег. При его участии и руководстве были потушены сотни самых сложных пожаров в Москве, произошедших с 1996 по 2011 год, в том числе в Измайловском вернисаже, в издательстве "Пресса" на улице Правды, на Черкизовском рынке. Он неоднократно участвовал в сложных спасательных операциях, среди них обрушение Басманного рынка и "Трансвааль-парка".
"МЧС России и пожарные страны понесли невосполнимую утрату", — добавляется в сообщении.
Виктор Климкин родился в Москве в 1957 году 1 декабря. Окончил Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР в 1978 году и Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в 1983-м. Много лет он был первым заместителем начальника ГУ МЧС по Москве по государственной противопожарной службе, служил в центральном региональном центре и являлся директором департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. В 2007 году ему было присвоено звание "Почетный пожарный Москвы".
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Виктор КлимкинМЧС РФМоскваПроисшествия
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