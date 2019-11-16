В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин

Отмечается, что за долгие годы службы Климкин заслужил авторитет и уважение коллег. При его участии и руководстве были потушены сотни самых сложных пожаров в Москве, произошедших с 1996 по 2011 год, в том числе в Измайловском вернисаже, в издательстве "Пресса" на улице Правды, на Черкизовском рынке. Он неоднократно участвовал в сложных спасательных операциях, среди них обрушение Басманного рынка и "Трансвааль-парка".