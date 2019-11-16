В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин

"Сегодня в Москве в возрасте 62 лет от остановки сердца умер генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин, легендарный пожарный, заместитель председателя Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за долгие годы службы Климкин заслужил авторитет и уважение коллег. При его участии и руководстве были потушены сотни самых сложных пожаров в Москве, произошедших с 1996 по 2011 год, в том числе в Измайловском вернисаже, в издательстве "Пресса" на улице Правды, на Черкизовском рынке. Он неоднократно участвовал в сложных спасательных операциях, среди них обрушение Басманного рынка и "Трансвааль-парка".
"МЧС России и пожарные страны понесли невосполнимую утрату", — добавляется в сообщении.
Виктор Климкин родился в Москве в 1957 году 1 декабря. Окончил Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР в 1978 году и Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в 1983-м. Много лет он был первым заместителем начальника ГУ МЧС по Москве по государственной противопожарной службе, служил в центральном региональном центре и являлся директором департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. В 2007 году ему было присвоено звание "Почетный пожарный Москвы".