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РИА Новости

В Антарктиде развернули самый большой российский флаг

19:24 16.11.2019
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© Фото : организация «Все миры».Самый большой российский флаг, развернутый в Антарктиде
Самый большой российский флаг, развернутый в Антарктиде
© Фото : организация «Все миры».
САНТЬЯГО, 16 ноя - РИА Новости. Мотоклуб "Ночные волки" и организация "Все миры" развернули самый большой российский флаг площадью 1,4 тысячи квадратных метров в Антарктиде, сообщил РИА Новости президент общественной организации и член мотоклуба Юрий Волков.
Акцию приурочили к Дню народного единства.
"В Антарктиду приехали 10 человек, мы добирались туда несколько дней, ночевали на берегу, на заброшенной базе", - рассказал Волков агентству.
По его словам, Антарктида стала завершающей точкой проекта "Все стихии", которую проводят организация "Все миры" и мотоклуб "Ночные волки".
В рамках акции флаг размером 1423 квадратных метра разворачивали в небе с помощью двух воздушных шаров, на льдинах на Северном полюсе, на Эльбрусе, Камчатке, на озере Байкал, в Москве и в Крыму. Эти акции занесены в Книгу рекордов России.
Волков отметил, что флаг в скором времени "будет подарен стране".
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День народного единстваНочные волки (байкерский клуб)АнтарктидаОбщество
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