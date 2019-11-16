В Антарктиде развернули самый большой российский флаг

САНТЬЯГО, 16 ноя - РИА Новости. Мотоклуб "Ночные волки" и организация "Все миры" развернули самый большой российский флаг площадью 1,4 тысячи квадратных метров в Антарктиде , сообщил РИА Новости президент общественной организации и член мотоклуба Юрий Волков.

"В Антарктиду приехали 10 человек, мы добирались туда несколько дней, ночевали на берегу, на заброшенной базе", - рассказал Волков агентству.

По его словам, Антарктида стала завершающей точкой проекта "Все стихии", которую проводят организация "Все миры" и мотоклуб "Ночные волки".

В рамках акции флаг размером 1423 квадратных метра разворачивали в небе с помощью двух воздушных шаров, на льдинах на Северном полюсе, на Эльбрусе, Камчатке, на озере Байкал, в Москве и в Крыму. Эти акции занесены в Книгу рекордов России.