Полиция в Словакии задержала четырех украинцев с 700 кг янтаря

"При таможенном досмотре в багажниках трех автомобилей с украинскими номерами было обнаружено 698,9 килограмма нелегально перевозимого янтаря, в связи с этим задержаны находившиеся в этих машинах четыре гражданина Украины, в отношении которых возбуждено уголовное дело, они находятся в заключении", - сказала Скоканова.