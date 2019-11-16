Любимов: выпускники рязанского училища ВДВ на голову выше любого соперника

В ходе торжественного мероприятия, посвященного дню образования Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова, приняли также заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и командующий воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков

Поздравляя собравшихся, Евкуров отметил, что рязанское училище ВДВ дало стране 135 героев Советского союза и России, что стало наибольшим количеством среди других военных вузов страны. В числе выпускников - известные военачальники, мирные, государственные и общественные деятели, которые служат для курсантов примером. По словам Евкурова, руководством государства, министром обороны РФ уделяется большое внимание развитию училища.

"Такой уникальной, многопрофильной, многоплановой учебно-материальной базы нет больше ни в одном вузе нашей страны. В этом училище стремятся учиться многие, но удается это самым достойным и самым заслуженным", - сказал Евкуров.

Он также отметил высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава.

"Выпускникам училища не раз приходилось с оружием в руках отстаивать интересы родины. Не случайно на протяжении своей истории училище неоднократно удостаивалось государственных наград и почетных наименований", - сказал Сердюков.

Командующий воздушно-десантными войсками обратил внимание на то, что рязанское училище является единственным военным вузом страны, которому присвоено почетное наименование "гвардейское", а также главной кузницей офицерских кадров ВДВ и соединений специального назначения. Сердюков выразил благодарность руководству страны и министру обороны за постоянное внимание, которое уделяется вузу и войскам в целом.

"При такой поддержке училище стремительно развивается и совершенствует свою учебно-материальную базу, что положительно сказывается на качестве всего образовательного процесса", - пояснил он.

На сегодняшний день закончены строительство и реконструкция всех основных объектов инфраструктуры. В вузе функционируют 4 спортзала, стадион, ледовый дворец, бассейн, глубоководный комплекс, созданы современные тренировочные комплексы и классы, которые позволяют готовить будущих офицеров к действиям в воздухе, на земле, на воде и под водой. Действует полигон, новейший комплекс для подготовки парашютистов и центр спецподготовки.

"Мы гордимся тем, что именно здесь готовят элиту российской армии, непревзойденную "крылатую пехоту". Десантные войска давно стали символом мощи и боеспособности государства. Вуз по праву считается одним из лучших военных образовательных учреждений в мире. Здесь созданы отличные условия для качественной всесторонней подготовки специалистов военного дела, обладающих современными знаниями, умеющих работать с новейшими образцами техники и вооружения. Уверен, что каждый выпускник рязанского десантного училища "на голову" выше любых соперников", – сказал Николай Любимов.

Глава региона отметил большую заслугу преподавателей и боевых офицеров, которые передают молодежи бесценный практический опыт.

"Сегодня многие школьники мечтают служить в ВДВ. Это значит, что наши дети воспитываются на правильных примерах – любви к Родине, мужества и отваги. Это значит, что мы можем быть спокойными и уверенными в будущем своей страны", – заявил Любимов.

Губернатор поблагодарил коллектив вуза за большую работу с детьми и молодежью, отметив, что рязанское гвардейское училище является самой яркой в стране патриотической площадкой для воспитания.