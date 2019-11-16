Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-16T18:49Z
https://ria.ru/20191116/1561024186.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155717/90/1557179033_0:238:2881:1859_1036x0_80_0_0_7b85ecbc21aec413b4274acb0eefffa1.jpg
РИА Новости

В Рязанской области загорелась кровля сервисного центра

18:49 16.11.2019
556
© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА/БРЯНСК, 16 ноя - РИА Новости. Кровля сервисного центра горит в Рязанской области на площади 1000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.
Согласно сообщению, в субботу в 16.23 мск поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Кадом.
"Здание одноэтажное, кирпичное, кровля железная по деревянной обрешётке. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли сервисного помещения на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На пожаре работают восемь пожарных автомобилей, 18 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
5 ноября, 11:01
В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме
010200
Обсудить 0
МЧС РФРязанская областьПроисшествия
Рекомендуем
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Автомобили едут по Зубовскому бульвару в Москве во время сильного дождя
Синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Янтарь
Полиция в Словакии задержала четырех украинцев с 700 кг янтаря
Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
Евкуров встретился с курсантами Рязанского воздушно-десантного училища
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Тушение пожара
В Рязанской области ликвидировали открытое горение в сервисном центре
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи проверят обстоятельства гибели ребенка при пожаре в Москве
Виктор Климкин
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Тушение пожара
На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
Похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
Мать убитой историком аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон
Американская премия Золотой глобус
Михалков назвал политизированной американскую премию "Золотой глобус"
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Ребенка задержанного украинского банкира силовики передали консьержке
Соколова привезли на Мойку для проведения следственных действий
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Танк Т-80У
Американские военные испытали российский танк Т-80
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Раджапакса побеждает на выборах президента Шри-Ланки с 50,4% голосов
09:12Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом
09:10В Москве в воскресенье ожидаются дожди и туман
09:01США и Южная Корея решили отложить военные учения
08:50СМИ сообщили о похищении женщины в Москве
08:48В ЛНР за сутки зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков
08:44Пострадавшие при стрельбе в благовещенском колледже остаются в реанимации
08:40В Томске при пожаре в доме 1912 года постройки спасли восемь человек
08:39Названы самые популярные в России премиум-автомобили
08:38Египет и Эфиопия проведут консультации по плотине в бассейне Нила в декабре
08:30В "Союзмультфильме" рассказали о новых сериях "Ну, погоди!"
08:06В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент
07:56В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа
07:54Под Красноярском произошел пожар в кадетском корпусе
07:53В Приморье рухнула стена в доме, признанным аварийным семь лет назад
07:50Мэр Благовещенская взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением
07:37Представитель Раджапаксы заявил о его победе на выборах на Шри-Ланке
06:40В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
06:29Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
06:25Метель обрушится на восемь районов в Сахалине
Лента новостейМолния