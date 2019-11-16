В Рязанской области загорелась кровля сервисного центра

МОСКВА/БРЯНСК, 16 ноя - РИА Новости. Кровля сервисного центра горит в Кровля сервисного центра горит в Рязанской области на площади 1000 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

Согласно сообщению, в субботу в 16.23 мск поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Кадом.

"Здание одноэтажное, кирпичное, кровля железная по деревянной обрешётке. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли сервисного помещения на площади 1000 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.