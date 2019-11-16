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РИА Новости

В Брюсселе ввели штраф в 200 евро за брошенный окурок

18:47 16.11.2019 (обновлено: 00:15 17.11.2019)
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© AP Photo / Virginia MayoБельгийские полицейские
Бельгийские полицейские
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Штраф за брошенный на землю окурок возрастет с начала следующего года в бельгийской столице до 200 евро, сообщили в субботу в мэрии Брюсселя.
"Служба общественной чистоты города Брюсселя запускает план, предусматривающий повышение осведомленности среди курильщиков, установку городских пепельниц, увеличение с января штрафа с 50 до 200 евро, а также проект утилизации окурков посредством карманных пепельниц", - говорится в сообщении куратора службы Зубиды Желлаб.
Жесткость принимаемых мер городские власти объясняют тем, что почти треть мусора, которые собирают коммунальные службы на улицах, составляют именно окурки. При этом для разложения этим отходам требуется до 15 лет, они содержат множество токсичных веществ (свинец, мышьяк, никотин, канцерогены).
В мэрии также отмечают, что всего один окурок способен загрязнить до 500 литров воды. "Он медленно, но верно загрязняет и убивает моря", - подчеркнули столичные власти.
Трамвай на одной из улиц Лиссабона
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