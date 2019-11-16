Следователи проверят обстоятельства гибели ребенка при пожаре в Москве

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели ребенка при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что вечером 16 ноября в квартире девятиэтажки на Дмитровском шоссе произошел пожар, в результате которого погиб ребенок.
"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве по факту гибели ребенка в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.
Добавляется, что, несмотря на оказанную медицинскую помощь, малолетний ребенок умер в машине скорой помощи.
Согласно сообщению, следователи выехали на место происшествия, где проводят все необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
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