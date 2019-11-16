Следователи проверят обстоятельства гибели ребенка при пожаре в Москве

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели ребенка при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Следователи организовали проверку после гибели ребенка при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве , сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова

Ранее сообщалось, что вечером 16 ноября в квартире девятиэтажки на Дмитровском шоссе произошел пожар, в результате которого погиб ребенок.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве по факту гибели ребенка в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

Добавляется, что, несмотря на оказанную медицинскую помощь, малолетний ребенок умер в машине скорой помощи.