Жителю Нью-Йорка удалось заснять танцующего Хоакина Феникса в роли Джокера

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором актер Хоакин Феникс готовится к сцене и начинает исполнять знаменитый танец на лестнице во время съемок фильма Тодда Филлипса "Джокер".

A lucky fan saw the ‘Joker’ stair scene happen in real time 🃏 pic.twitter.com/19TtUEEKGk — Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) 14 ноября 2019 г.

Житель Нью-Йорка, по всей видимости, через окно снял часть сцены, которая в итоге стала культовой. За несколько дней короткое видео набрало почти три миллиона просмотров.

Несмотря на качество материала, многие пользователи считают, что нью-йоркцу, увидевшему это, очень повезло.

"Счастливчик. Вот так вот просто увидел, возможно, самую знаковую сцену в кино", — написал @itzjoseqt2.

"Как здорово, что вы стали свидетелем исторического момента", — прокомментировал @Viewtiful_Sktch.

Драма "Джокер" вышла в прокат 4 октября 2019 года.