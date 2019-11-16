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РИА Новости

Жителю Нью-Йорка удалось заснять танцующего Хоакина Феникса в роли Джокера

20:56 16.11.2019
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© Фото : пресс-служба Caro Premier Film CompanyДжокер
Джокер
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором актер Хоакин Феникс готовится к сцене и начинает исполнять знаменитый танец на лестнице во время съемок фильма Тодда Филлипса "Джокер".
Житель Нью-Йорка, по всей видимости, через окно снял часть сцены, которая в итоге стала культовой. За несколько дней короткое видео набрало почти три миллиона просмотров.
Несмотря на качество материала, многие пользователи считают, что нью-йоркцу, увидевшему это, очень повезло.
"Счастливчик. Вот так вот просто увидел, возможно, самую знаковую сцену в кино", — написал @itzjoseqt2.
"Как здорово, что вы стали свидетелем исторического момента", — прокомментировал @Viewtiful_Sktch.
Драма "Джокер" вышла в прокат 4 октября 2019 года.
Фильм стал самым прибыльным из всех картин, основанных на комиксах, а сейчас может стать самой кассовой малобюджетной лентой в истории кино, если за эти выходные преодолеет порог сборов в один миллиард долларов. Пока этот рекорд принадлежит "Парку Юрского периода" (1993 год).
Кадр из фильма Джокер
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