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РИА Новости

Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы

18:28 16.11.2019 (обновлено: 21:15 16.11.2019)
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© Фото : MFA of PolandЗдание МИД Польши
Здание МИД Польши
© Фото : MFA of Poland
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Власти Польши предложили ЕС не предоставлять Украине новых преференций для импорта более дешевой кукурузы, говорится в письме польской делегации в Совет ЕС.
"Чрезмерный импорт кукурузы из Украины оказывает негативное влияние на польский рынок зерновых культур. Фермеры сталкиваются с проблемами при продаже своих зерновых, к тому же получаемые цены на них низкие. В последние годы около половины кукурузы, импортируемой в Польшу, происходит с Украины", — говорится в письме для совета по вопросам сельского хозяйства.
Отмечается, что порядка 60% кукурузы на рынке ЕС имеет украинское происхождение.
Польские представители считают, что "Украина становится важным игроком на европейских сельскохозяйственных рынках", так как в силу черноземных почв, благоприятного климата и "низкой стоимости рабочей силы и транспорта" становится "очень серьезным конкурентом для сельского хозяйства ЕС".
"Фермеры в Польше применяют высокие экологические и климатические стандарты в сельскохозяйственном производстве. Им трудно конкурировать с более дешевой кукурузой, выращиваемой в других производственных условиях, в то время как усиленный импорт вызывает социальные волнения, особенно если это происходит в период сбора урожая", — говорится в обращении.
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Поэтому Варшава попросила провести анализ проблем, связанных с чрезмерным импортом кукурузы на польский рынок, а также предоставить информацию о том, применяет ли Украина европейские стандарты в отношении средств защиты растений, используемых в производстве зерновых культур.
"Польша просит не предоставлять никаких новых преференций по доступу на рынок ЕС для импорта зерновых культур, включая кукурузу", — указывается в письме, с которым ознакомилось РИА Новости.
Власти Украины в течение долгого времени пытаются придерживаться "европейского" курса. Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В декабре 2015 года кабмин страны принял постановление об отмене ЗСТ с Россией в рамках СНГ. Однако украинские производители столкнулись с проблемой квот, которые предусматривает зона свободной торговли с ЕС. А именно — Украина может продавать без пошлин 36 видов товаров, но в ограниченном количестве.
В начале этого года в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" заявляли, что Киев исчерпал квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, виноградного и яблочного соков, а также основную и дополнительную квоты на кукурузу.
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ЕвросоюзПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я из этой статьи понял только одно, что украина работает в отличие от нас и не гонит на экспорт как мы только то что мы выкопали из земли
16 ноября, 20:19
ВПВалентин Пронькин
42100091
А как же Украина Цэ Европа с последующим вступлением в ЕС? Не удивлюсь, если поляки будут первыми кто против, коснись голосования. Вместе скакать на майдане это одно, это против России, а тут касается их собственного барыша - сидите там, где вы есть.
16 ноября, 19:10
astragabor
8792001
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