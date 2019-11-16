Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Власти Власти Польши предложили ЕС не предоставлять Украине новых преференций для импорта более дешевой кукурузы, говорится в письме польской делегации в Совет ЕС.

"Чрезмерный импорт кукурузы из Украины оказывает негативное влияние на польский рынок зерновых культур. Фермеры сталкиваются с проблемами при продаже своих зерновых, к тому же получаемые цены на них низкие. В последние годы около половины кукурузы, импортируемой в Польшу, происходит с Украины", — говорится в письме для совета по вопросам сельского хозяйства.

Отмечается, что порядка 60% кукурузы на рынке ЕС имеет украинское происхождение.

Польские представители считают, что "Украина становится важным игроком на европейских сельскохозяйственных рынках", так как в силу черноземных почв, благоприятного климата и "низкой стоимости рабочей силы и транспорта" становится "очень серьезным конкурентом для сельского хозяйства ЕС".

"Фермеры в Польше применяют высокие экологические и климатические стандарты в сельскохозяйственном производстве. Им трудно конкурировать с более дешевой кукурузой, выращиваемой в других производственных условиях, в то время как усиленный импорт вызывает социальные волнения, особенно если это происходит в период сбора урожая", — говорится в обращении.

Поэтому Варшава попросила провести анализ проблем, связанных с чрезмерным импортом кукурузы на польский рынок, а также предоставить информацию о том, применяет ли Украина европейские стандарты в отношении средств защиты растений, используемых в производстве зерновых культур.

"Польша просит не предоставлять никаких новых преференций по доступу на рынок ЕС для импорта зерновых культур, включая кукурузу", — указывается в письме, с которым ознакомилось РИА Новости.

Власти Украины в течение долгого времени пытаются придерживаться "европейского" курса. Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В декабре 2015 года кабмин страны принял постановление об отмене ЗСТ с Россией в рамках СНГ. Однако украинские производители столкнулись с проблемой квот, которые предусматривает зона свободной торговли с ЕС. А именно — Украина может продавать без пошлин 36 видов товаров, но в ограниченном количестве.