В Кисловодске в пятиэтажном доме произошел пожар

"В Ставропольском крае в населенном пункте Кисловодск на улице Орджоникидзе, дом 27, в 17.03 в субботу произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 800 квадратных метров", - сказал Дегтярев.

По его словам, погибших и пострадавших нет. "Эвакуировано 30 человек из них восемь детей. Они размещены в соседнем дворе", - уточнил он.