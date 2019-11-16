В Кисловодске в пятиэтажном доме произошел пожар

ПЯТИГОРСК, 16 ноя - РИА Новости. Кровля пятиэтажного дома горит в Кисловодске на площади 800 квадратных метров, эвакуированы 30 человек, сообщил в субботу журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"В Ставропольском крае в населенном пункте Кисловодск на улице Орджоникидзе, дом 27, в 17.03 в субботу произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 800 квадратных метров", - сказал Дегтярев.
По его словам, погибших и пострадавших нет. "Эвакуировано 30 человек из них восемь детей. Они размещены в соседнем дворе", - уточнил он.
К тушению пожара привлекаются 28 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – 20 человек и 7 единиц техники, добавил представитель ведомства.