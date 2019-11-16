Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-16T18:16Z
https://ria.ru/20191116/1561023533.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152699/56/1526995691_0:0:3062:1722_1036x0_80_0_0_d494661483372e144a3f3595da8caee9.jpg
РИА Новости

В Кисловодске в пятиэтажном доме произошел пожар

18:16 16.11.2019
773
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПожарный специализированной пожарно-спасательной части №1 города Тамбова Роман Степанов на вызове в пожарной машине в городе Тамбове
Пожарный специализированной пожарно-спасательной части №1 города Тамбова Роман Степанов на вызове в пожарной машине в городе Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 16 ноя - РИА Новости. Кровля пятиэтажного дома горит в Кисловодске на площади 800 квадратных метров, эвакуированы 30 человек, сообщил в субботу журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"В Ставропольском крае в населенном пункте Кисловодск на улице Орджоникидзе, дом 27, в 17.03 в субботу произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 800 квадратных метров", - сказал Дегтярев.
По его словам, погибших и пострадавших нет. "Эвакуировано 30 человек из них восемь детей. Они размещены в соседнем дворе", - уточнил он.
К тушению пожара привлекаются 28 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – 20 человек и 7 единиц техники, добавил представитель ведомства.
Тушение пожара
Вчера, 17:57
На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок
020301
Обсудить 0
МЧС РФСтавропольский крайКисловодскПроисшествия
Рекомендуем
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток
"Собирал мили 14 лет". Хозяин толстого кота обратился к "Аэрофлоту"
Автомобили едут по Зубовскому бульвару в Москве во время сильного дождя
Синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Никита Исаев
СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева
Автомобили полиции
В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода
Никита Исаев
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
Мать убитой историком аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Соловьев рассказал об отношениях с Никитой Исаевым
Здание Государственной думы
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Истребители F-35 ВВС Израиля. Архивное фото
Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Здание МИД Польши
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Раджапакса побеждает на выборах президента Шри-Ланки с 50,4% голосов
09:12Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом
09:10В Москве в воскресенье ожидаются дожди и туман
09:01США и Южная Корея решили отложить военные учения
08:50СМИ сообщили о похищении женщины в Москве
08:48В ЛНР за сутки зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков
08:44Пострадавшие при стрельбе в благовещенском колледже остаются в реанимации
08:40В Томске при пожаре в доме 1912 года постройки спасли восемь человек
08:39Названы самые популярные в России премиум-автомобили
08:38Египет и Эфиопия проведут консультации по плотине в бассейне Нила в декабре
08:30В "Союзмультфильме" рассказали о новых сериях "Ну, погоди!"
08:06В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент
07:56В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа
07:54Под Красноярском произошел пожар в кадетском корпусе
07:53В Приморье рухнула стена в доме, признанным аварийным семь лет назад
07:50Мэр Благовещенская взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением
07:37Представитель Раджапаксы заявил о его победе на выборах на Шри-Ланке
06:40В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
06:29Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
06:25Метель обрушится на восемь районов в Сахалине
Лента новостейМолния