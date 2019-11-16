Мать убитой историком аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон

КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Мать жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери на Кубани. Об этом сообщил РИА Новости представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
"Думали сначала, ну, обморок... Но насчет реанимации разговора не было. В больнице она. Ее скорая забрала с кладбища... Спит, успокоили", — сообщил Тарасенко.
В субботу в Старовеличковской прошли похороны Анастасии Ещенко. Девушку отпевали в Свято-Троицком храме станицы. На прощание пришли несколько сотен человек: знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Они принесли много цветов. Затем от дома погибшей траурная процессия направилась на местное кладбище.
Девушку захоронили рядом с могилами родных.
15 ноября, 14:25Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Дело об убийстве Анастасии Ещенко
В убийстве аспирантки подозревают петербургского историка Олега Соколова, известного специалиста по истории наполеоновских войн.
По версии следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
Утром 9 ноября Соколова достали из воды у набережной реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве.
Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, вместе проживали в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
На допросе ученый сознался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили доцента за аморальный проступок.