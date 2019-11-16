Мать убитой историком аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон

"Думали сначала, ну, обморок... Но насчет реанимации разговора не было. В больнице она. Ее скорая забрала с кладбища... Спит, успокоили", — сообщил Тарасенко.

В субботу в Старовеличковской прошли похороны Анастасии Ещенко. Девушку отпевали в Свято-Троицком храме станицы. На прощание пришли несколько сотен человек: знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Они принесли много цветов. Затем от дома погибшей траурная процессия направилась на местное кладбище.

Девушку захоронили рядом с могилами родных.

Дело об убийстве Анастасии Ещенко

В убийстве аспирантки подозревают петербургского историка Олега Соколова, известного специалиста по истории наполеоновских войн.

По версии следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

Утром 9 ноября Соколова достали из воды у набережной реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве.

Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, вместе проживали в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.