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РИА Новости

Мать убитой историком аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон

18:13 16.11.2019 (обновлено: 21:04 16.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПохороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
Похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Мать жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери на Кубани. Об этом сообщил РИА Новости представитель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
"Думали сначала, ну, обморок... Но насчет реанимации разговора не было. В больнице она. Ее скорая забрала с кладбища... Спит, успокоили", — сообщил Тарасенко.
В субботу в Старовеличковской прошли похороны Анастасии Ещенко. Девушку отпевали в Свято-Троицком храме станицы. На прощание пришли несколько сотен человек: знакомые семьи, соседи, представители местной власти. Они принесли много цветов. Затем от дома погибшей траурная процессия направилась на местное кладбище.
Девушку захоронили рядом с могилами родных.
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Дело об убийстве Анастасии Ещенко

В убийстве аспирантки подозревают петербургского историка Олега Соколова, известного специалиста по истории наполеоновских войн.
По версии следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
Утром 9 ноября Соколова достали из воды у набережной реки Мойки. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве.
Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, вместе проживали в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.
На допросе ученый сознался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили доцента за аморальный проступок.
Анастасия Ещенко
15 ноября, 16:04
Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУКраснодарский крайОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
"Наполеону" нужно дать пожизненное, пусть гниёт в тюрьме в одиночке.
16 ноября, 18:51
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Что такого я написал, чтобы меня предупреждать? СМИ тоже не хотят знать правды?
16 ноября, 18:40
С Сергей Кайдалов
2211310
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