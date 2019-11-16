Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-16T17:57Z
https://ria.ru/20191116/1561023087.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/27079/69/270796981_0:6:2186:1235_1036x0_80_0_0_e6ae7dd7b4fa8a31bf6ed5c3bdc31638.jpg
РИА Новости

На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок

17:57 16.11.2019
1326
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
По данным ведомства, о пожаре по адресу Дмитровское шоссе, дом 25, корпус 1 сообщили в 16.53.
"Несмотря на оперативное прибытие, к сожалению, в результате пожара погиб один человек (ребенок)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в квартире на 8 этаже девятиэтажного жилого дома на 8 квадратных метрах загорелись личные вещи и мебель, наблюдалось сильное задымление.
"Принятыми мерами в 17.09 пожар был полностью ликвидирован", - добавили в ведомстве.
Пожарный
Вчера, 14:55
Спасатели ликвидировали лесной пожар в Крыму
010932
Обсудить 0
МЧС РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи проверят обстоятельства гибели ребенка при пожаре в Москве
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
Виктор Климкин
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Скорая помощь
В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку
Жесткая посадка частного самолета под Петербургом
Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео
Пожарный специализированной пожарно-спасательной части №1 города Тамбова Роман Степанов на вызове в пожарной машине в городе Тамбове
В Кисловодске в пятиэтажном доме произошел пожар
Медицинский работник
Эксперт считает, что врачи должны повышать квалификацию постоянно
Кофта, порезанная ножницами
В Петербурге учительница порезала ножницами кофту школьника
Похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
Мать убитой историком аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон
Автомобили едут по Зубовскому бульвару в Москве во время сильного дождя
Синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Здание киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве
Защитники московского кинотеатра "Соловей" обратились в суд
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СБУ задержала главу Укрэксимбанка, которого считали похищенным
Автомобиль Следственного комитета РФ
В парке на востоке Москвы зарезали женщину, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Раджапакса побеждает на выборах президента Шри-Ланки с 50,4% голосов
09:12Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом
09:10В Москве в воскресенье ожидаются дожди и туман
09:01США и Южная Корея решили отложить военные учения
08:50СМИ сообщили о похищении женщины в Москве
08:48В ЛНР за сутки зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков
08:44Пострадавшие при стрельбе в благовещенском колледже остаются в реанимации
08:40В Томске при пожаре в доме 1912 года постройки спасли восемь человек
08:39Названы самые популярные в России премиум-автомобили
08:38Египет и Эфиопия проведут консультации по плотине в бассейне Нила в декабре
08:30В "Союзмультфильме" рассказали о новых сериях "Ну, погоди!"
08:06В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент
07:56В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа
07:54Под Красноярском произошел пожар в кадетском корпусе
07:53В Приморье рухнула стена в доме, признанным аварийным семь лет назад
07:50Мэр Благовещенская взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением
07:37Представитель Раджапаксы заявил о его победе на выборах на Шри-Ланке
06:40В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
06:29Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
06:25Метель обрушится на восемь районов в Сахалине
Лента новостейМолния