На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок

По данным ведомства, о пожаре по адресу Дмитровское шоссе, дом 25, корпус 1 сообщили в 16.53.
"Несмотря на оперативное прибытие, к сожалению, в результате пожара погиб один человек (ребенок)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в квартире на 8 этаже девятиэтажного жилого дома на 8 квадратных метрах загорелись личные вещи и мебель, наблюдалось сильное задымление.
"Принятыми мерами в 17.09 пожар был полностью ликвидирован", - добавили в ведомстве.
Вчера, 14:55Спасатели ликвидировали лесной пожар в Крыму