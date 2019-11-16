На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве , возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.

По данным ведомства, о пожаре по адресу Дмитровское шоссе, дом 25, корпус 1 сообщили в 16.53.

"Несмотря на оперативное прибытие, к сожалению, в результате пожара погиб один человек (ребенок)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в квартире на 8 этаже девятиэтажного жилого дома на 8 квадратных метрах загорелись личные вещи и мебель, наблюдалось сильное задымление.