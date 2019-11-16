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РИА Новости

Эксперт считает, что врачи должны повышать квалификацию постоянно

17:55 16.11.2019
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© Fotolia / chagpgМедицинский работник
Медицинский работник
© Fotolia / chagpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноя - РИА Новости. Повышать квалификацию врачам раз в пять лет, как раньше, уже недостаточно, делать это необходимо постоянно, заявил председатель правления Ассоциации работников здравоохранения ХМАО Юрий Сподар, комментируя соответствующую жалобу врача из Мегиона.
Ранее врач городской больницы Мегиона Владимир Тимочко на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разместил видеообращение и пожаловался на условия, согласно которым он вынужден проходить курсы повышения квалификации непрерывно - в свободное время или одновременно с работой. Раньше, по его словам, сотрудники медучреждения имели возможность раз в пять лет в течение месяца повышать квалификацию, в том числе обучаясь в другом городе, с сохранением зарплаты и командировочных. Окружной департамент здравоохранения пообещал провести проверку, источник РИА Новости в больнице назвал жалобы врача необоснованными.
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"В настоящее время медицина очень динамично развивается, внедряются новые методы диагностики и лечения, изменяются подходы к организации лечебного процесса. В данной связи проходить курсы повышения квалификации раз в пять лет совершенно недостаточно... Врач должен на постоянной основе повышать свою квалификацию", - сказал журналистам Сподар.
По его словам, система непрерывного медицинского образования (НМО) позволяет на постоянной основе изучать учебно-методические материалы, участвовать в конференциях, конгрессах и учебных семинарах. "Представители большинства регионов положительно оценили организацию системы непрерывного медицинского образования", - добавил Сподар.
Как отмечали в депздраве Югры система непрерывного медицинского образования, на которую жалуется врач, введена Минздравом России в 2012 году. Сегодня на официальном портале НМО зарегистрированы более 6 тысяч врачей, работающих в регионе, или две трети от общего числа специалистов, трудящихся в сфере здравоохранения в автономном округе, заявлял РИА Новости представитель ведомства.
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