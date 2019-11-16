Эксперт считает, что врачи должны повышать квалификацию постоянно

"В настоящее время медицина очень динамично развивается, внедряются новые методы диагностики и лечения, изменяются подходы к организации лечебного процесса. В данной связи проходить курсы повышения квалификации раз в пять лет совершенно недостаточно... Врач должен на постоянной основе повышать свою квалификацию", - сказал журналистам Сподар.