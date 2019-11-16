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РИА Новости

СБУ задержала главу Укрэксимбанка, которого считали похищенным

17:52 16.11.2019 (обновлено: 19:35 16.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская подтвердила задержание главы правления Укрэксимбанка Александра Гриценко в рамках расследования дела о присвоении и отмывании денег.
Ранее сайт телеканала "Прямой" написал, что Гриценко похищен. По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Позже агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что его задержали, а не похитили.
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"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины", — написала Гитлянская в Facebook.
По ее данным, Гриценко задержали в рамках дела по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Украины: об отмывании, присвоении средств и создании преступной организации. Она добавила, что "задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства". Сейчас задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины.
Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления Укрэксимбанка наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично являвшаяся тогда главой Нацбанка Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего Укрэксимбанк с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года бессрочно.
Укрэксимбанк был создан 3 января 1992 года по указу президента Украины, 23 января того же года банк получил свою первую лицензию от Национального банка Украины. Укрэксимбанк является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству в лице кабинета министров. Согласно данным Нацбанка Украины, является третьим в стране по размеру активов.
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Служба безопасности УкраиныУкрэксимбанкУкраинаВ мире
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