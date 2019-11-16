Защитники московского кинотеатра "Соловей" обратились в суд

Ранее стало известно, что кинотеатр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября, отмечалось, что возможен снос здания. Позднее в киноцентре появились объявления, что он закроется 2 декабря. Как сообщалось ранее в СМИ, владелец планировал на месте кинотеатра строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.