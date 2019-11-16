Защитники московского кинотеатра "Соловей" обратились в суд

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Защитники киноцентра "Соловей" из-за его предстоящего закрытия подали в суд на московские власти, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.
"В суде зарегистрировано заявление об оспаривании бездействия мэра Москвы, заместителя мэра Москвы, Мосгосстройнадзора, Департамента культуры города Москвы, Департамента культурного наследия города Москвы, Департамента образования города Москвы", - сказала пресс-секретарь.
Ранее стало известно, что кинотеатр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября, отмечалось, что возможен снос здания. Позднее в киноцентре появились объявления, что он закроется 2 декабря. Как сообщалось ранее в СМИ, владелец планировал на месте кинотеатра строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.
Киноцентр на Красной Пресне построили в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР. Позднее здание перешло в собственность АО "Киноцентр", учрежденное союзами кинематографистов ряда бывших республик СССР. Одним из основных учредителей был Союз кинематографистов России, представитель которого, однако, заявил "Ведомостям", что организация несколько лет назад вышла из уставного капитала АО.