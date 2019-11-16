В Праге начался митинг против премьера Бабиша

"У нас свобода и демократия, каждый может участвовать в демонстрациях и митингах - кто хочет, где хочет и против кого хочет. Но я в самом деле не понимаю мотивы проведения этого митинга, не понимаю неправдивые доводы для его организации. Мне кажется, что организаторы намерены просто воспользоваться атмосферой 30-летия со времени событий ноября 1989 года", - сказал премьер, добавив, что в эти дни люди должны собираться на торжества, а не на митинги протеста.