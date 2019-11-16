В Праге начался митинг против премьера Бабиша

ПРАГА, 16 ноя – РИА Новости. В пражском парке Letna в субботу проходит митинг с требованиями в адрес премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, организаторы намерены выдвинуть ему ультиматум – или он отказывается от своего бизнеса, или уходит в отставку, репортажи ведут сетевые ТВ-каналы.
В митинге, по данным полиции, участвуют около 200 тысяч человек, она подтвердила это в Twitter. Люди продолжают прибывать со всех концов республики.
"Наш митинг направлен против конфликта интересов, имеющегося у бизнесмена и премьера Бабиша. Или пусть он избавляется от своего холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ, или уходит в отставку с поста премьера, сегодня на митинге мы назовем конкретную дату, до которой ждем решения Бабиша. Мы готовы провести митинги по этому поводу по всей республике", - заявил перед началом митинга журналистам лидер организовавшего это мероприятие общественного движения "Миллион моментов за демократию" Микулаш Минарж.
В митинге за отставку Бабиша в парке Letna, организованном тем же движением 23 июня этого года, приняло участие, по данным мобильных операторов, около 283 тысяч человек, съехавшихся из многих городов и поселков страны. По данным полиции, в том митинге участвовало около 250 тысяч человек.
Нынешний митинг совпадает с началом торжеств, посвященных 30-летию "бархатной революции" в республике, во время которой была свергнута власть компартии. В связи с этим организаторы напоминают о том, что суд в Словакии, откуда Бабиш родом, не снял с него обвинение в сотрудничестве с коммунистическими органами госбезопасности.
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В свою очередь, сам Бабиш выразил недоумение проведением митинга.
"У нас свобода и демократия, каждый может участвовать в демонстрациях и митингах - кто хочет, где хочет и против кого хочет. Но я в самом деле не понимаю мотивы проведения этого митинга, не понимаю неправдивые доводы для его организации. Мне кажется, что организаторы намерены просто воспользоваться атмосферой 30-летия со времени событий ноября 1989 года", - сказал премьер, добавив, что в эти дни люди должны собираться на торжества, а не на митинги протеста.
В этом году премьер отказался от традиционного возложения 17 ноября цветов к памятнику на Национальном проспекте в Праге, где в 1989 году полиция жестоко избила участников мирной студенческой демонстрации, после чего и начались бурные события "бархатной революции". Год назад возложенный Бабишем букет один из присутствовавших при этом пражан демонстративно выбросил в урну.
"Нынешний митинг и подготовка к нему пока обошлись без каких-либо инцидентов", - заявил журналистам первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек.
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