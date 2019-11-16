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РИА Новости

На птицефабрике в Нижнем Тагиле после пожара завершили проливку конструкций

17:29 16.11.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Учения МЧС. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Пожарные завершили проливку конструкций после возгорания в здании птицефабрики в Нижнем Тагиле, сообщает Главное управление МЧС по Свердловской области.
Утром в субботу здание птицефабрики, в котором находился склад яиц в упаковке, загорелось на площади порядка 400 квадратных метров, около 20 работников предприятия эвакуировались самостоятельно. Вскоре открытый огонь удалось ликвидировать, шла проливка.
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"В 17.28 (15.28 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Пожару на птицефабрике в Нижнем Тагиле дан общий отбой. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели", - говорится в сообщении.
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МЧС РФСвердловская областьНижний ТагилПроисшествия
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