На птицефабрике в Нижнем Тагиле после пожара завершили проливку конструкций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Пожарные завершили проливку конструкций после возгорания в здании птицефабрики в Нижнем Тагиле, сообщает Главное управление МЧС по Свердловской области.
Утром в субботу здание птицефабрики, в котором находился склад яиц в упаковке, загорелось на площади порядка 400 квадратных метров, около 20 работников предприятия эвакуировались самостоятельно. Вскоре открытый огонь удалось ликвидировать, шла проливка.
"В 17.28 (15.28 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Пожару на птицефабрике в Нижнем Тагиле дан общий отбой. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели", - говорится в сообщении.