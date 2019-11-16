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РИА Новости

Источник считает жалобу врача на учебу во время работы необоснованной

17:26 16.11.2019
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© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноя - РИА Новости. Жалобы врача клинической лабораторной диагностики городской больницы Мегиона (ХМАО) Владимира Тимочко, который пожаловался на невозможность одновременной работы и прохождения курсов повышения квалификации, необоснованны, заявил РИА Новости источник в медицинском учреждении.
Ранее Тимочко на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разместил видеообращение и пожаловался на условия больницы, согласно которым специалист вынужден проходить курсы повышения квалификации в свободное время или одновременно с работой. Раньше, по его словам, сотрудники медучреждения имели возможность раз в пять лет в течение месяца повышать квалификацию, в том числе обучаясь в другом городе, с сохранением зарплаты и командировочных. Окружной департамент здравоохранения пообещал провести проверку по озвученным фактам.
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"Скорее всего, жалобы медработника необоснованны", - сказал источник РИА Новости в больнице, не уточнив других подробностей.
В свою очередь в депздраве Югры подчеркнули, что система непрерывного медицинского образования (НМО), на которую жалуется врач, введена Минздравом России в 2012 году. Сегодня на официальном портале НМО зарегистрировано более 6 тысяч врачей, работающих в регионе, или две трети от общего числа специалистов, трудящихся в сфере здравоохранения в автономном округе, заявил РИА Новости представитель ведомства.
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Ханты-Мансийский автономный округОбщество
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