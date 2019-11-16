Источник считает жалобу врача на учебу во время работы необоснованной

В свою очередь в депздраве Югры подчеркнули, что система непрерывного медицинского образования (НМО), на которую жалуется врач, введена Минздравом России в 2012 году. Сегодня на официальном портале НМО зарегистрировано более 6 тысяч врачей, работающих в регионе, или две трети от общего числа специалистов, трудящихся в сфере здравоохранения в автономном округе, заявил РИА Новости представитель ведомства.