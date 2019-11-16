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РИА Новости

Главу Укрэксимбанка задержали, а не похитили, сообщили СМИ

17:23 16.11.2019 (обновлено: 18:01 16.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Залесский / Перейти в фотобанкСотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве
© РИА Новости / Виталий Залесский
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Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко задержан правоохранителями, а не похищен, передает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее сайт телеканала "Прямой" проинформировал, что Гриценко похищен. По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.
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"Есть информация о задержании главы банка Гриценко. Это не похищение", - заявил источник, не уточнив, какое именно из правоохранительных ведомств провело задержание. Также неизвестно, что стало причиной задержания.
Член наблюдательного совета Укрэксимбанка и советница президента Виктория Страхова также опровергла данные о похищении. "Пожалуйста, не обрывайте мне телефон/мессенджеры и т. п. - никто не похищен. Подождите официальное заявление правоохранительных органов", - написала Страхова в соцсети Facebook.
Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления Укрэксимбанка наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила являвшаяся тогда главой Нацбанка Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего Укрэксимбанк с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года бессрочно.
Укрэксимбанк был создан 3 января 1992 года по указу президента Украины, 23 января того же года банк получил свою первую лицензию от Национального банка Украины. АО Укрэксимбанк является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству в лице кабинета министров. Структура АО Укрэксимбанк в Украине состоит из Главного банка, 22 филиалов и 39 отделений (на 01.01.2019). По итогам января-сентября 2019 года, согласно данным Нацбанка Украины, является третьим в стране по размеру активов.
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КиевУкрэксимбанкПроисшествия
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