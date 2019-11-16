Главу Укрэксимбанка задержали, а не похитили, сообщили СМИ

КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Глава правления Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко задержан правоохранителями, а не похищен, передает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сайт телеканала "Прямой" проинформировал, что Гриценко похищен. По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

"Есть информация о задержании главы банка Гриценко. Это не похищение", - заявил источник, не уточнив, какое именно из правоохранительных ведомств провело задержание. Также неизвестно, что стало причиной задержания.

Член наблюдательного совета Укрэксимбанка и советница президента Виктория Страхова также опровергла данные о похищении. "Пожалуйста, не обрывайте мне телефон/мессенджеры и т. п. - никто не похищен. Подождите официальное заявление правоохранительных органов", - написала Страхова в соцсети Facebook.

Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления Укрэксимбанка наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила являвшаяся тогда главой Нацбанка Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего Укрэксимбанк с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года бессрочно.