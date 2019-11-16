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РИА Новости

В Благовещенске возникли проблемы с водоснабжением из-за ледостава на Амуре

17:22 16.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБлаговещенск
Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя - РИА Новости. Проблемы с водоснабжением возникли в многоэтажных домах Благовещенска из-за снижения уровня реки Амур и ледостава, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
"Согласно информации АО "АКС" "Амурводоканал", из-за резкого похолодания и образования мелкой шуги по реке Амур на водозаборе "Амурский" забились приемные оголовки системы забора воды. В оголовках заборных труб имеется мелкая сетка 1х1 см, чтобы при заборе воды не попал мусор и мальки рыбы. Данная сетка забивается мелкой ледяной кашей, в результате чего произошло снижение давления и дефицит воды на верхних этажах многоквартирных жилых домов города", - информирует ГУ МЧС по региону.
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Отмечается, что нарушения водоснабжения социально-значимых объектов нет. Для увеличения давления в сети водоснабжения запущен на полную мощность водозабор "Северный", имеющий общую водоразборную сеть с водозабором "Амурский".
"Ситуация нормализуется после установления ледостава на реке Амур, ориентировочно в течение трех дней", - отмечает МЧС региона.
В свою очередь "Амурские коммунальные системы" (АКС) уточняют, что уровень воды в реке Амур сейчас не более двух метров.
"Для нормальной работы водозабора необходимо не менее трех метров. Специалисты прикладывают все усилия для нормализации ситуации",- отмечают в "АКС". К домам организован подвоз воды.
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Амур (река)МЧС РФБлаговещенскПроисшествия
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