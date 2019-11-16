В Благовещенске возникли проблемы с водоснабжением из-за ледостава на Амуре

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя - РИА Новости. Проблемы с водоснабжением возникли в многоэтажных домах Проблемы с водоснабжением возникли в многоэтажных домах Благовещенска из-за снижения уровня реки Амур и ледостава, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

"Согласно информации АО "АКС" "Амурводоканал", из-за резкого похолодания и образования мелкой шуги по реке Амур на водозаборе "Амурский" забились приемные оголовки системы забора воды. В оголовках заборных труб имеется мелкая сетка 1х1 см, чтобы при заборе воды не попал мусор и мальки рыбы. Данная сетка забивается мелкой ледяной кашей, в результате чего произошло снижение давления и дефицит воды на верхних этажах многоквартирных жилых домов города", - информирует ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что нарушения водоснабжения социально-значимых объектов нет. Для увеличения давления в сети водоснабжения запущен на полную мощность водозабор "Северный", имеющий общую водоразборную сеть с водозабором "Амурский".

"Ситуация нормализуется после установления ледостава на реке Амур, ориентировочно в течение трех дней", - отмечает МЧС региона.

В свою очередь "Амурские коммунальные системы" (АКС) уточняют, что уровень воды в реке Амур сейчас не более двух метров.