Испанский суд закрыл дело против украинского олигарха Фирташа, сообщили СМИ

МАДРИД, 16 ноя – РИА Новости. Испанский суд закрыл дело, в котором фигурировал в качестве обвиняемого украинский олигарх Испанский суд закрыл дело, в котором фигурировал в качестве обвиняемого украинский олигарх Дмитрий Фирташ , выдачи которого Испания безуспешно добивалась от Австрии, сообщает издание El Español

Следственный суд №21 Барселоны закрыл дело против 17 человек, которых он подозревал в связях с отмыванием денег ОПГ Семена Могилевича, сообщает издание.

"Полученные на сегодняшний день материалы следствия основываются исключительно на подозрениях и не содержат весомых доказательств преступной деятельности кого-либо из обвиняемых", - цитирует El Español судью Игнасио Санчеса.

В 2016 году суд выдал европейских ордер на арест Фирташа на основании связей с преступной группировкой и отмыванием денег, однако в 2017 году австрийский суд ему отказал.

Защита Фирташа в феврале этого года обратилась в барселонский суд с ходатайством о закрытии дела, поскольку ордер на арест выдан был на точно тех же основаниях, на которых базируется обвинение ФБР и без каких-либо доказательств его участия "в контроле, управлении или надзоре" структурой, предположительно созданной в Испании для отмывания денег ОПГ.

В пресс-службе Высшего Суда Каталонии РИА Новости не смогли пока подтвердить информацию о закрытии дела.

Фирташ был арестован в Вене по запросу США в марте 2014 года и впоследствии освобожден под крупнейший в истории Австрии залог в 125 миллионов евро. США обвинили украинского олигарха и еще пятерых бизнесменов в даче индийским политикам взятки в 18,5 миллиона долларов в обмен на лицензии на разработку месторождений в Индии.