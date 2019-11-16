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РИА Новости

Испанский суд закрыл дело против украинского олигарха Фирташа, сообщили СМИ

17:19 16.11.2019 (обновлено: 17:20 16.11.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкУкраинский предприниматель Дмитрий Фирташ
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ
© РИА Новости
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МАДРИД, 16 ноя – РИА Новости. Испанский суд закрыл дело, в котором фигурировал в качестве обвиняемого украинский олигарх Дмитрий Фирташ, выдачи которого Испания безуспешно добивалась от Австрии, сообщает издание El Español.
Следственный суд №21 Барселоны закрыл дело против 17 человек, которых он подозревал в связях с отмыванием денег ОПГ Семена Могилевича, сообщает издание.
"Полученные на сегодняшний день материалы следствия основываются исключительно на подозрениях и не содержат весомых доказательств преступной деятельности кого-либо из обвиняемых", - цитирует El Español судью Игнасио Санчеса.
В 2016 году суд выдал европейских ордер на арест Фирташа на основании связей с преступной группировкой и отмыванием денег, однако в 2017 году австрийский суд ему отказал.
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ
12 октября, 01:37
Обвиняемый в США Парнас работал с юристами украинского бизнесмена Фирташа
Защита Фирташа в феврале этого года обратилась в барселонский суд с ходатайством о закрытии дела, поскольку ордер на арест выдан был на точно тех же основаниях, на которых базируется обвинение ФБР и без каких-либо доказательств его участия "в контроле, управлении или надзоре" структурой, предположительно созданной в Испании для отмывания денег ОПГ.
В пресс-службе Высшего Суда Каталонии РИА Новости не смогли пока подтвердить информацию о закрытии дела.
Фирташ был арестован в Вене по запросу США в марте 2014 года и впоследствии освобожден под крупнейший в истории Австрии залог в 125 миллионов евро. США обвинили украинского олигарха и еще пятерых бизнесменов в даче индийским политикам взятки в 18,5 миллиона долларов в обмен на лицензии на разработку месторождений в Индии.
Верховный суд Австрии в июне одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США. Американские адвокаты Фирташа Дэн Уэбб и Лэнн Дэвис заявили, что разочарованы таким решением.
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ в суде Вены
14 ноября, 13:03
Фирташ затягивает свою экстрадицию в США, заявил глава МИД Австрии
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Федеральное бюро расследований СШАДмитрий Фирташ (предприниматель)Мадрид (город)ИспанияВ мире
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