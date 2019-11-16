В ЛНР ответили на слова украинского экс-дипломата о "диком поле" в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019

Ранее Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле". По словам экс-дипломата, Киеву необходимо отселить с территории республик своих сторонников и готовиться к затяжному конфликту.

"Безсмертный предлагает средневековые методы борьбы с инакомыслящими. Он, как человек, играющий в интересах (экс-президента Украины Петра – ред.) Порошенко, сознательно разжигает рознь и призывает к использованию методов геноцида и истребления, что нравится радикалам. И очень сожалеет, что не получается ни экономической блокадой, ни политическими и уголовными преследованиями задушить республики, восставшие против госпереворота. Для таких, как он, и был придуман Римский статут, чтобы призывы к военным преступлениям не оставались безнаказанными", - заявил Мирошник РИА Новости.

По его мнению, такие высказывания представителей Киева должны доходить до западных гарантов минских соглашений, а также ОБСЕ, ООН, ПАСЕ.

"Тогда двух мнений и не будет, кто из сторон конфликта не хочет урегулирования, не хочет мира. Особенно это актуально в преддверии возможного саммита нормандского формата", - сказал Мирошник.