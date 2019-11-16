В ЛНР ответили на слова украинского экс-дипломата о "диком поле" в Донбассе

ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник раскритиковал экс-представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы Романа Безсмертного за слова, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР должны превратиться в "дикое поле".
Ранее Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле". По словам экс-дипломата, Киеву необходимо отселить с территории республик своих сторонников и готовиться к затяжному конфликту.
"Безсмертный предлагает средневековые методы борьбы с инакомыслящими. Он, как человек, играющий в интересах (экс-президента Украины Петра – ред.) Порошенко, сознательно разжигает рознь и призывает к использованию методов геноцида и истребления, что нравится радикалам. И очень сожалеет, что не получается ни экономической блокадой, ни политическими и уголовными преследованиями задушить республики, восставшие против госпереворота. Для таких, как он, и был придуман Римский статут, чтобы призывы к военным преступлениям не оставались безнаказанными", - заявил Мирошник РИА Новости.
По его мнению, такие высказывания представителей Киева должны доходить до западных гарантов минских соглашений, а также ОБСЕ, ООН, ПАСЕ.
"Тогда двух мнений и не будет, кто из сторон конфликта не хочет урегулирования, не хочет мира. Особенно это актуально в преддверии возможного саммита нормандского формата", - сказал Мирошник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.