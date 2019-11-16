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РИА Новости

В ЛНР ответили на слова украинского экс-дипломата о "диком поле" в Донбассе

17:06 16.11.2019 (обновлено: 21:15 16.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019
Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник раскритиковал экс-представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы Романа Безсмертного за слова, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР должны превратиться в "дикое поле".
Ранее Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле". По словам экс-дипломата, Киеву необходимо отселить с территории республик своих сторонников и готовиться к затяжному конфликту.
"Безсмертный предлагает средневековые методы борьбы с инакомыслящими. Он, как человек, играющий в интересах (экс-президента Украины Петра – ред.) Порошенко, сознательно разжигает рознь и призывает к использованию методов геноцида и истребления, что нравится радикалам. И очень сожалеет, что не получается ни экономической блокадой, ни политическими и уголовными преследованиями задушить республики, восставшие против госпереворота. Для таких, как он, и был придуман Римский статут, чтобы призывы к военным преступлениям не оставались безнаказанными", - заявил Мирошник РИА Новости.
По его мнению, такие высказывания представителей Киева должны доходить до западных гарантов минских соглашений, а также ОБСЕ, ООН, ПАСЕ.
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"Тогда двух мнений и не будет, кто из сторон конфликта не хочет урегулирования, не хочет мира. Особенно это актуально в преддверии возможного саммита нормандского формата", - сказал Мирошник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникРоман БессмертныйЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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