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Религия и мировоззрение
2019-11-16T17:05Z
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РИА Новости

Швыдкой рассказал, какие специалисты нужны для восстановления Нотр-Дама

17:05 16.11.2019
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкПоддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери. 15 июня 2019
Поддерживающие конструкции на здании собора Парижской Богоматери. 15 июня 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Французам в работе по восстановлению Нотр-Дама нужны люди, которые хорошо ориентируются в создании проектов реставрации, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Ранее Швыдкой сообщал РИА Новости, что Франция в ближайшее время пришлет России официальное приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери. Позднее посол республики в РФ Сильви Берманн заявила журналистам, что официальное приглашение уже направлено.
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
12 ноября, 19:23Культура
Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
"Официального письма я еще не видел, у нас была только устная договорённость о том, что это письмо должно прийти. Письмо станет поводом для того, чтоб мы могли обсудить, какого характера специалисты нужны французам. Я хочу, чтобы вы поняли: сейчас разрабатывается только проект восстановления памятника. Нужны люди, которые хорошо ориентируются именно в создании проектов реставрации, не непосредственно мастера-реставраторы, а именно люди, которые знают теоретические аспекты, скорее, архитекторы-реставраторы, которые к этому должны приложить руку", - сказал Швыдкой в разговоре с РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что в течение ближайшего времени профильные ведомства займутся обсуждением данного вопроса и решат, какие именно специалисты будут направлены во Францию.
Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери
8 ноября, 17:49Сказано в эфире
Российский архитектор: Нотр-Даму мы всегда поможемГлава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассказал, что Россия может направить специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери. В эфире радио Sputnik архитектор Александр Неровня прокомментировал это сообщение.
Крупнейший в истории пожар в соборе произошел 15 апреля. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
Нотр-Дам после пожара
© AFP 2019 / Bertrand Guay

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

Парижане у собора Нотр-Дам-де-Пари, где произошел пожар. 16 апреля 2019
1 из 15

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

© AFP 2019 / Bertrand Guay
© AP Photo / Christophe Ena

В операции принимали участие около 400 пожарных.

Собор Парижской Богоматери после пожара
2 из 15

В операции принимали участие около 400 пожарных.

© AP Photo / Christophe Ena
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

Фасад собора Парижской Богоматери после пожара
3 из 15

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
4 из 15

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
5 из 15

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Yves Herman

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
6 из 15

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

© REUTERS / Yves Herman
© AFP 2019 / Stephane de Sakutin

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
7 из 15

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
© REUTERS / Benoit Tessier

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

Собор Парижской Богоматери после пожара
8 из 15

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

© REUTERS / Benoit Tessier
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

Собор Парижской Богоматери после пожара
9 из 15

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Francois Mori

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
10 из 15

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

© AP Photo / Francois Mori
© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

Собор Парижской Богоматери после пожара
11 из 15

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
© AP Photo / Christophe Ena

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Люди на набережной напротив собора Парижской Богоматери после пожара
12 из 15

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© AP Photo / Christophe Ena
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

Собор Парижской Богоматери после пожара
13 из 15

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери
14 из 15

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Benoit Tessier

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери
15 из 15

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Benoit Tessier
1 из 15

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

© AFP 2019 / Bertrand Guay
2 из 15

В операции принимали участие около 400 пожарных.

© AP Photo / Christophe Ena
3 из 15

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
4 из 15

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
5 из 15

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
6 из 15

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

© REUTERS / Yves Herman
7 из 15

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
8 из 15

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

© REUTERS / Benoit Tessier
9 из 15

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
10 из 15

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

© AP Photo / Francois Mori
11 из 15

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
12 из 15

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© AP Photo / Christophe Ena
13 из 15

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
14 из 15

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
15 из 15

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Benoit Tessier
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Религия и мировоззрениеНотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)Пожар в соборе Парижской БогоматериСильви БерманнНовости - Религия и мировоззрениеМихаил ШвыдкойФранцияРоссияВ мире
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