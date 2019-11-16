Швыдкой рассказал, какие специалисты нужны для восстановления Нотр-Дама

"Официального письма я еще не видел, у нас была только устная договорённость о том, что это письмо должно прийти. Письмо станет поводом для того, чтоб мы могли обсудить, какого характера специалисты нужны французам. Я хочу, чтобы вы поняли: сейчас разрабатывается только проект восстановления памятника. Нужны люди, которые хорошо ориентируются именно в создании проектов реставрации, не непосредственно мастера-реставраторы, а именно люди, которые знают теоретические аспекты, скорее, архитекторы-реставраторы, которые к этому должны приложить руку", - сказал Швыдкой в разговоре с РИА Новости.