Швыдкой рассказал, какие специалисты нужны для восстановления Нотр-Дама

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.
Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.
В операции принимали участие около 400 пожарных.
В операции принимали участие около 400 пожарных.
Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.
Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.
Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.
Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.
Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.
По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.
По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.
Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.
Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.
Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.
Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.
Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.
Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.
ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.
ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.
Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.
Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.
Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.
Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.
Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.
Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.
Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.
В операции принимали участие около 400 пожарных.
Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.
Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.
Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.
По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.
Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.
Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.
Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.
ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.
Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.
Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.
Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.