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РИА Новости

Дочь Гузеевой рассказала, что у нее нашли две опухоли

17:03 16.11.2019 (обновлено: 17:07 16.11.2019)
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© @LolaСкриншот instagram-сториз пользователя toons_n_spoons
Скриншот instagram-сториз пользователя toons_n_spoons
© @Lola
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что у нее обнаружили две опухоли.
По словам девушки, новообразования доброкачественные.
"Я живой, но не очень здоровый человек", — говорится в "сториз" Бухаровой в инстаграме.
В начале ноября дочь Гузеевой написала в микроблоге, что "опухоль вернулась". Девушка заявила, что если ей придется удалять новообразование, то она сделает себе татуировку. Дочь актрисы уточнила, что для нее это будет не первое хирургическое вмешательство подобного характера.
В 2018 году Бухарова сообщала, что ей сделали операцию, однако не объяснила, с чем это связано.
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