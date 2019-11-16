Дочь Гузеевой рассказала, что у нее нашли две опухоли

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что у нее обнаружили две опухоли.
По словам девушки, новообразования доброкачественные.
"Я живой, но не очень здоровый человек", — говорится в "сториз" Бухаровой в инстаграме.
В начале ноября дочь Гузеевой написала в микроблоге, что "опухоль вернулась". Девушка заявила, что если ей придется удалять новообразование, то она сделает себе татуировку. Дочь актрисы уточнила, что для нее это будет не первое хирургическое вмешательство подобного характера.
В 2018 году Бухарова сообщала, что ей сделали операцию, однако не объяснила, с чем это связано.
10 декабря 2017, 19:42Лариса Гузеева попала в базу украинского сайта "Миротворец"