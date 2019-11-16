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РИА Новости

В Париже запретили манифестацию "желтых жилетов"

16:57 16.11.2019 (обновлено: 08:34 17.11.2019)
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© REUTERS / Charles PlatiauУчастник демонстрации по случаю первой годовщины движения "Желтые жилеты" в Париже
Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения Желтые жилеты в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Участник демонстрации по случаю первой годовщины движения "Желтые жилеты" в Париже
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Полиция в Париже запретила проведение манифестации "желтых жилетов" из-за жестоких столкновений с силами правопорядка, сообщила префектура города.
"Из-за бесчинства и применения насилия префект полиции потребовал отмены манифестации, которая должна была начаться с площади Италии", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.
По данным корреспондента РИА Новости, в субботу днем на площади Италии протестующие выстроили несколько баррикад из строительных ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем стали их поджигать. Огнём охвачен также электрощит у входа в метро. Тушить баррикады приехал пожарный расчёт. Дежурство на площади несут наряды полицейского спецназа, которые регулярно отправляют в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки.
Протестующие выкрикивают полицейским оскорбительные лозунги и кидаются стеклянными бутылками и мусором. Над площадью то и дело повисает густой едкий дым, в котором раздаются хлопки от разрыва снарядов и крики толпы.
Полиция во время демонстрации по случаю первой годовщины движения желтых жилетов в Париже
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Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Согласно планам протестующих, в субботу и воскресенье - первую годовщину протестов - в Париже и регионах пройдут масштабные акции протеста, не все из которых являются согласованными.
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"Желтые жилеты"Акции протеста в ПарижеФранцияПарижВ мире
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