В Париже запретили манифестацию "желтых жилетов"

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Полиция в Париже запретила проведение манифестации "желтых жилетов" из-за жестоких столкновений с силами правопорядка, сообщила префектура города.
"Из-за бесчинства и применения насилия префект полиции потребовал отмены манифестации, которая должна была начаться с площади Италии", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.
#Acte53 Place d'Italie : Face à des casseurs qui les prennent pour cible, sapeurs-pompiers et forces de l’ordre interviennent pour contenir les débordements, mettre fin aux exactions et procéder à des interpellations.@prefpolice @Gendarmerie @PoliceNationale @PompiersParis pic.twitter.com/mSobkeKJ9U— Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) November 16, 2019
По данным корреспондента РИА Новости, в субботу днем на площади Италии протестующие выстроили несколько баррикад из строительных ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем стали их поджигать. Огнём охвачен также электрощит у входа в метро. Тушить баррикады приехал пожарный расчёт. Дежурство на площади несут наряды полицейского спецназа, которые регулярно отправляют в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки.
Протестующие выкрикивают полицейским оскорбительные лозунги и кидаются стеклянными бутылками и мусором. Над площадью то и дело повисает густой едкий дым, в котором раздаются хлопки от разрыва снарядов и крики толпы.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Согласно планам протестующих, в субботу и воскресенье - первую годовщину протестов - в Париже и регионах пройдут масштабные акции протеста, не все из которых являются согласованными.