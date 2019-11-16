В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали более 30 человек

ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Более 30 человек в субботу пострадали в ДТП с участием двухэтажного рейсового автобуса в Более 30 человек в субботу пострадали в ДТП с участием двухэтажного рейсового автобуса в Гонконге , 12 из них госпитализированы, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на пожарных.

К настоящему моменту известно, что двухэтажный автобус, следовавший по маршруту 307 из района Центральный в Тай-По, врезался в дорожный разделитель перед въездом в тоннель.

Согласно предварительному расследованию, водитель транспортного средства по неизвестной пока причине потерял управление, в результате чего и произошла авария. На место прибыли пожарные и медики, им удалось оперативно помочь всем пассажирам выбраться из автобуса.