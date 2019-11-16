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РИА Новости

В ДТП с автобусом в Гонконге пострадали более 30 человек

16:55 16.11.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Китае
Скорая помощь в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. Более 30 человек в субботу пострадали в ДТП с участием двухэтажного рейсового автобуса в Гонконге, 12 из них госпитализированы, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на пожарных.
К настоящему моменту известно, что двухэтажный автобус, следовавший по маршруту 307 из района Центральный в Тай-По, врезался в дорожный разделитель перед въездом в тоннель.
Согласно предварительному расследованию, водитель транспортного средства по неизвестной пока причине потерял управление, в результате чего и произошла авария. На место прибыли пожарные и медики, им удалось оперативно помочь всем пассажирам выбраться из автобуса.
Пожарные уточнили, что несмотря на то, что автобус был серьезно поврежден, в аварии нет погибших, 31 человек пострадал, 12 были госпитализированы, при этом травмы троих пострадавших оцениваются как серьезные.
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