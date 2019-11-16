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РИА Новости

Япония отказалась повысить выплаты на содержание военного контингента США

16:46 16.11.2019
11960
© Official Marine Corps / Cpl. Luis VelezАмериканские морские пехотинцы во время учений
Американские морские пехотинцы во время учений
© Official Marine Corps / Cpl. Luis Velez
Американские морские пехотинцы во время учений. Архивное фото
ТОКИО, 16 ноя – РИА Новости. Япония в июле ответила отказом на требование США повысить выплаты на содержание американского военного контингента, сообщило агентство Киодо.
Агентство со ссылкой на правительственные источники сообщает, что в ходе визита в Японию Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности, потребовал повысить выплаты в 5 раз, на что Япония ответила отказом. Бюджет на содержание американского военного контингента на 2019 год составил 197,4 миллиарда иен (1,82 миллиарда долларов). Таким образом, США потребовала выплатить на содержание своего военного контингента 980 миллиардов иен (9 миллиардов долларов).
Во время визита Болтон провел встречи с министром иностранных дел Таро Коно и секретарем национального совета безопасности Сетаро Яти. Он выдвинул требование к Японии, как и к Южной Корее, повысить содержание в пять раз. Япония ответила на это тем, что она и так платит больше всех союзников США, и назвала требование "нереалистичным". По данным военного ведомства США за 2004 год, в 2002 году Япония оплатила 74,5% расходов, связанных с содержанием американского военного контингента. Более поздние данные опубликованы не были. В марте 2021 года заканчивается срок двустороннего соглашения о расходах на содержание американских военных. Чем ближе к этой дате, тем более острыми становятся переговоры по этому вопросу.
Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников из правительства сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала у Японии и Республики Корея в несколько раз увеличить расходы на содержание американского военного контингента. Журнал писал, что в июле во время визита в Японию Джон Болтон передал японским властям требование об увеличении расходов на содержание 50 тысяч американских военнослужащих в четыре раза – 8 миллиардов долларов.
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Кроме того, как заявили источники издания, Болтон также передал аналогичное требование и властям Республики Кореи. Для того чтобы продлить присутствие 28,5 тысячи американских военнослужащих на своей территории, Сеулу предложили увеличить расходы в пять раз.
Ранее южнокорейская газета "Чосон ильбо" сообщала, что США на прошедших 5 ноября в Сеуле переговорах по распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее потребовали от своих партнеров по военному альянсу учесть также стоимость размещения военных в смежных регионах, выставив общий счет на 4,7 миллиарда долларов. Издание отмечало, что представленная Вашингтоном сумма в 5 раз превышает то, что Южная Корея платит за размещение американских войск сейчас, и детальных обоснований такого резкого повышения союзники не представили.
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ЯпонияСШАВ мире
Популярные комментарии
Пусть в Россию приезжают базы строить за Уралом, может тогда там дороги появятся, инфраструктура.
16 ноября, 17:51
netbaranov
2100230
Ну вот теперь Япония послала Америку. Все потихонечку посылают США. Вот сейчас Америка требует от НАТО увеличить бюджет до 2%. А Европа не желает кормить Американский ВПК. Вот и посылают все Америку
16 ноября, 17:03
JCJonnJr Carter
3310000
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