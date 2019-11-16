Япония отказалась повысить выплаты на содержание военного контингента США

Агентство со ссылкой на правительственные источники сообщает, что в ходе визита в Японию Джон Болтон, занимавший пост советника президента США по национальной безопасности, потребовал повысить выплаты в 5 раз, на что Япония ответила отказом. Бюджет на содержание американского военного контингента на 2019 год составил 197,4 миллиарда иен (1,82 миллиарда долларов). Таким образом, США потребовала выплатить на содержание своего военного контингента 980 миллиардов иен (9 миллиардов долларов).

Во время визита Болтон провел встречи с министром иностранных дел Таро Коно и секретарем национального совета безопасности Сетаро Яти. Он выдвинул требование к Японии, как и к Южной Корее, повысить содержание в пять раз. Япония ответила на это тем, что она и так платит больше всех союзников США, и назвала требование "нереалистичным". По данным военного ведомства США за 2004 год, в 2002 году Япония оплатила 74,5% расходов, связанных с содержанием американского военного контингента. Более поздние данные опубликованы не были. В марте 2021 года заканчивается срок двустороннего соглашения о расходах на содержание американских военных. Чем ближе к этой дате, тем более острыми становятся переговоры по этому вопросу.