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РИА Новости

Москва примет участие в конгрессе на тему "Умный город" в Барселоне

16:43 16.11.2019 (обновлено: 17:42 16.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Москва примет участие в международном конгрессе Smart City Expo World Congress в Барселоне, который будет посвящен теме "Умного города", сообщает пресс-служба столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
Конгресс, который пройдёт с 19 по 21 ноября, объединит более 140 стран и свыше тысячи экспонентов. Власти мегаполисов и технологические компании обменяются опытом реализации умных услуг в своих городах. Специалисты сосредоточатся на пяти основных направлениях, среди которых цифровое преобразование, городская среда, мобильность, управление и финансы.
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По данным пресс-службы, площадь стенда Москвы составит 120 квадратных метров, столицу представят 12 компаний. Посетителям покажут тематические линейки, которые представляют собой комплекс ИТ-решений, способных ответить на вызовы современных городов по ключевым направлениям, таким как человеческий и социальный капитал, цифровое правительство, городская среда, цифровая мобильность, городская экономика и безопасность. Тематические линейки сформированы ассоциацией разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" при поддержке Агентства инноваций Москвы.
Впервые на конгрессе Москва презентует интерактивную платформу-матчмейкинг Moscow. Make Business. Она включает в себя каталог ИТ-компаний столицы, работающих на экспорт. Платформа представляет собой тач-панель с подробной структурированной информацией о компаниях и их разработках. В каждой карточке указана контактная информация и описание продукции. Кроме того, для гостей стенда предусмотрены свободные тайм-слоты, благодаря которым они смогут назначить встречу с заинтересовавшей их компанией в формате матчмейкинга. Провести ее можно будет во время работы экспозиции.
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"Уникальность платформы состоит в том, что посетители стенда могут ознакомиться не только с компаниями, которые представлены на выставке, но и с другими участниками из экспортного онлайн-каталога столицы, а их около 120. Гостям стенда предоставляется возможность связаться онлайн с любой из московских компаний и провести с ней деловую встречу по видеосвязи. Для каждого раздела презентации предусмотрена уникальная умная карта — SmartCard, с помощью которой можно активировать контент стенда правительства Москвы", — приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.
Гостям конгресса также представят ИТ-проекты в таких областях, как образование и медицина. Например, через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему москвичи могут записаться к врачу онлайн на портале mos.ru или с помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы". В системе уже зарегистрировано 9,3 миллиона электронных медицинских карт пациентов, что позволяет врачам иметь постоянный и удобный доступ к нужной информации для оказания помощи.
Кроме того, посетители стенда Москвы узнают о том, как в городе развивается инфраструктура связи. Сегодня городская сеть Wi-Fi — одна из крупнейших в мире. Она включает в себя более 18 тысяч точек доступа к бесплатному беспроводному интернету. Сотовая связь 4G действует на всей территории Москвы. Сейчас город приступил к тестированию сетей связи пятого поколения — 5G, и в начале 2020 года откроется 5G-демоцентр, где представители бизнеса и разработчики смогут провести апробацию своих решений, используя реальное оборудование 5G, напоминают в пресс-службе.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыУмный городМоскваБарселонаЭкономика
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