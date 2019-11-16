Уволенный чиновник решил продать сайт губернатора Псковской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников завел новый официальный сайт после того, как бывший чиновник региональной администрации выставил домен "ведерников.рф" на продажу.
"Мы переехали с сайта "ведерников.рф" на "губернатор60.рф". Бывший первый заместитель начальника госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников (к его работе было много нареканий, и в результате мы его "попросили" в прошлом году) решил попробовать своеобразный шантаж как метод личного обогащения", — написал Ведерников в инстаграме.
Он пояснил, что Колесников по поручению руководства зарегистрировал домен "ведерников.рф". При этом сам Ведерников заплатил за регистрацию из личных средств. "Выждав год, <…> он выставил его на продажу за 260 тысяч рублей", — уточнил губернатор.
В результате сайт оставался недоступен в течение более девяти часов, и пришлось запустит новый портал "губернатор60.рф".
Комментариями Колесникова РИА Новости пока не располагает.
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