Уволенный чиновник решил продать сайт губернатора Псковской области

Он пояснил, что Колесников по поручению руководства зарегистрировал домен "ведерников.рф". При этом сам Ведерников заплатил за регистрацию из личных средств. "Выждав год, <…> он выставил его на продажу за 260 тысяч рублей", — уточнил губернатор.