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РИА Новости

Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле

16:27 16.11.2019 (обновлено: 17:01 16.11.2019)
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© AFP 2019 / Thomas CoexИстребители F-35 ВВС Израиля. Архивное фото
Истребители F-35 ВВС Израиля. Архивное фото
© AFP 2019 / Thomas Coex
Истребители F-35 ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда. Об этом сообщает портал Breaking Defense.
Помимо Израиля, в маневрах участвовали американские, немецкие, итальянские и греческие пилоты. Для учений привлекли несколько израильских истребителей пятого поколения F-35I и F-16I, а также более трех десятков бомбардировщиков других стран. Среди них были F-16, F-35 и "Еврофайтеры" (Eurofighter Typhoon).
Зенитный ракетный комплекс С-400
Вчера, 11:51
В Турции намерены задействовать ЗРС С-400, несмотря на угрозы США
Истребители отрабатывали воздушный бой и нанесение авиаударов по системе противовоздушной обороны. ЗРС С-400 имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, отмечает издание.
Учения проходили недалеко от зоны боевых действий в районе сектора Газа.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
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ВВС ИзраиляF-16С-400 «Триумф»F-35ИзраильВ мире
Популярные комментарии
Все таки отличное изобретение интернет. В нем любой дворник, или домохозяйка, может выступить в роли политика, главнокомандующего, эксперта по вооружениям ....
16 ноября, 17:24
СССтас Сергеев
197117920206
Куда более неприятным было бы для Израиля получением Турции самолетов F-35, чем комплексов С-400, не представляющих угрозу этим самолетам. Сделка, Израилю пошла на пользу, так, как благодаря ей была отменена сделка с самолетами
16 ноября, 17:16
Aldanis Darkwood
298068630297
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