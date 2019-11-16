МИД Грузии прокомментировал задержание врача в Южной Осетии

"Мы мобилизовали международное сообщество и не жалеем усилий для того, чтобы наш гражданин Важа Гаприндашвили своевременно вернулся в семью. В связи с его незаконным задержанием задействована "горячая линия", проинформирована Миссия наблюдателей Европейского Союза. Заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия провел переговоры с сопредседателями Женевских международных переговоров", - заявил Константиниди журналистам, назвав действия Цхинвала нарушением прав человека и попыткой дестабилизации.

Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.