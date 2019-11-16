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РИА Новости

МИД Грузии прокомментировал задержание врача в Южной Осетии

16:19 16.11.2019 (обновлено: 16:31 16.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на город Тбилиси
Вид на город Тбилиси
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на город Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 16 ноя - РИА Новости. МИД Грузии подключил международное сообщество, чтобы освободить известного врача Важу Гаприндашвили, задержанного в Южной Осетии, заявил официальный представитель ведомства Владимир Константиниди.
Гаприндашвили - известный грузинский врач, его задержали пограничники Южной Осетии 9 ноября. Югоосетинская сторона обвиняет его в незаконном пересечении границы.
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В Южной Осетии в прошлом году задержали более 500 нарушителей границы
"Мы мобилизовали международное сообщество и не жалеем усилий для того, чтобы наш гражданин Важа Гаприндашвили своевременно вернулся в семью. В связи с его незаконным задержанием задействована "горячая линия", проинформирована Миссия наблюдателей Европейского Союза. Заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия провел переговоры с сопредседателями Женевских международных переговоров", - заявил Константиниди журналистам, назвав действия Цхинвала нарушением прав человека и попыткой дестабилизации.
Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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МИД ГрузииЮжная ОсетияГрузияВ мире
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