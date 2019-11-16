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РИА Новости

Умер поэт Валерий Дударев

16:11 16.11.2019
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CC BY-SA 3.0 / LPetrovich / Русский поэт, главный редактор журнала "Юность" Валерий Дударев
Русский поэт, главный редактор журнала Юность Валерий Дударев
CC BY-SA 3.0 / LPetrovich /
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Поэт Валерий Дударев умер на 55-м году жизни, сообщает "Литературная газета".
Отмечается, что его последний сборник вышел на страницах издания в сентябре.
Валерий Дударев – российский поэт и филолог. В 2007-2019 годах занимал должность главного редактора журнала "Юность". Лауреат литературных премий имени Александра Невского, Сергея Есенина, Бориса Корнилова. Среди его известных поэтических сборников "На склоне двадцатого века", "Интонации", "Где растут забытые цветы" и другие.
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КультураВалерий ДударевЛитературная газетаОбщество
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