Умер поэт Валерий Дударев

Отмечается, что его последний сборник вышел на страницах издания в сентябре.

Валерий Дударев – российский поэт и филолог. В 2007-2019 годах занимал должность главного редактора журнала "Юность". Лауреат литературных премий имени Александра Невского, Сергея Есенина, Бориса Корнилова. Среди его известных поэтических сборников "На склоне двадцатого века", "Интонации", "Где растут забытые цветы" и другие.