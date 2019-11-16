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РИА Новости

Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже

16:01 16.11.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкАкция протеста в Париже
Акция протеста в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Акция протеста в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Площадь Италии в XIII округе французской столицы превратилась в театр боевых действий на фоне очередных протестов движения "желтых жилетов", передаёт корреспондент РИА Новости.
Протестующие выстроили несколько баррикад из строительных ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем стали их поджигать. Огнём охвачен также электрощит у одного из входов в метро. Тушить баррикады приехал пожарный расчёт.
Полиция во время демонстрации по случаю первой годовщины движения желтых жилетов в Париже
14:13
В Париже полицейские применили слезоточивый газ против "желтых жилетов"
Дежурство на площади несут наряды полицейского спецназа, которые регулярно отправляют в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки.
Протестующие выкрикивают полицейским оскорбительные лозунги и кидаются стеклянными бутылками и мусором. Над площадью то и дело повисает густой едкий дым, в котором раздаются хлопки от разрыва снарядов и крики толпы.
На субботу в Париже запланировано сразу несколько акций протеста, приуроченных к первой годовщине "желтых жилетов" 17 ноября. Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Полицейские во время уличных беспорядков в Париже
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Акции протеста в ПарижеФранцияПарижВ мире
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