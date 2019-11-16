Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже

ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Площадь Италии в XIII округе французской столицы превратилась в театр боевых действий на фоне очередных Площадь Италии в XIII округе французской столицы превратилась в театр боевых действий на фоне очередных протестов движения "желтых жилетов" , передаёт корреспондент РИА Новости.

Протестующие выстроили несколько баррикад из строительных ограждений, досок и городских электросамокатов, а затем стали их поджигать. Огнём охвачен также электрощит у одного из входов в метро. Тушить баррикады приехал пожарный расчёт.

Дежурство на площади несут наряды полицейского спецназа, которые регулярно отправляют в толпу картриджи со слезоточивым газом и дымовые шашки.

Протестующие выкрикивают полицейским оскорбительные лозунги и кидаются стеклянными бутылками и мусором. Над площадью то и дело повисает густой едкий дым, в котором раздаются хлопки от разрыва снарядов и крики толпы.