Минтранс предложил ограничить размер оплаты поездки по карпулингу

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ разработал законопроект, регулирующий деятельность карпулинговых сервисов ( BlaBlaCar и подобных), предлагает ограничить размер оплаты за поездку через них, следует из пояснительной записки к проекту.

Ведомство обосновывает необходимость регулирования тем, что сейчас правоотношения при осуществлении карпулинга не урегулированы, вследствие чего агрегаторы карпулинга зачастую используются недобросовестными физлицами для организации коммерческих перевозок пассажиров без соответствующей регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, без лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами, ‎и иных разрешительных документов.

"С учетом зарубежного опыта, законопроектом предлагается установить следующие требования к карпулингу: ограничить величину компенсации, которую получает водитель транспортного средства, используемого для карпулинга - размер такой компенсации не может превышать предельного размера, определенного в порядке, установленном правительством", - говорится в документе.

Также, Минтранс предлагает использовать для карпулинга автомобили, где не больше 8 пассажирских мест (категория М1), ограничить количество поездок, которые может осуществлять такая машина в сутки, перечислять и получать плату за поездки только по безналичному расчету, что позволит контролировать и минимизировать возможность превышения предельного размера платы.

Кроме этого, для обеспечения безопасности дорожного движения предлагается установить требования о наличии у водителя удостоверения соответствующей категории общего стажа не менее двух лет, прохождения машиной государственного техосмотра, наличии действующего договора ОСАГО, заключенного в отношении предлагаемого для карпулинга автомобиля, следует из проекта.