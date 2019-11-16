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РИА Новости

Билли Айлиш, Maruv и соло Кристоффа. Какие новые треки нельзя пропустить

23:42 16.11.2019
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© Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2013)Кадр из мультфильма "Холодное сердце"
Кадр из мультфильма Холодное сердце
© Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures (2013)
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. На этой неделе вышло много новых треков различных исполнителей. Многие из них набирали миллионы просмотров и скачиваний за первые несколько часов. Какие композиции нельзя пропустить и почему — в материале РИА Новости.

Billie Eilish — everything i wanted

В мелодичной песне everything i wanted Билли Айлиш размышляет о том, как внезапный успех повлиял на ее душевное состояние.

LITTLE BIG - Go Bananas

Клип с динамичным саундом Go Bananas питерской треш-поп группы Little Big за считанные часы набрал миллионы просмотров на YouTube.
Запоминающийся мотив, дикие танцы и множество странных персонажей напоминают главный хит группы Skibidi.

Weezer — Lost in the Woods

Эту песню будет исполнять Кристофф в "Холодном сердце 2", которое выйдет в прокат на следующей неделе.
Музыканты из американской рок-группы Weezer представили мелодичный трек Lost in the Woods. В нем гармонично сочетается электро-музыка и, разумеется, неповторимая атмосфера диснеевских сказок.

Дима Билан — "Полуночное такси"

Российский певец Дима Билан песней "Полуночное такси" и клипом к ней доказал, что поп-музыка в стиле 90-х и фильм "Красотка" еще долго будут актуальны.

DJ Shadow feat. Pusha T — Been Use Ta

Родоначальник трип-хопа DJ Shadow соединил фортепианное исполнение главной темы из сериала "Секретные материалы", биты и голос рэпера Pusha T. В итоге получился трек, который хочется слушать снова и снова.

Maruv — To Be Mine

Одна из самых провокационных современных певиц Maruv продолжает удивлять поклонников смелыми треками, клипами и костюмами.
Например, в видео на песню To Be Mine она в образе колдуньи поет, что хочет приворожить возлюбленного. Потом вместе с подругами проводит мистический обряд со свечами и купается в реке.
И это только начало. Всего у исполнительницы запланировано четыре подобных ролика по мотивам украинских сказок и фольклора.

Camila Cabello — Living Proof

Кубино-американская исполнительница Камила Кабельо, которая сейчас активно готовится к выпуску своего второго альбома Romance, опубликовала романтическую песню Living Proof. Композиция — образец современной поп-музыки.
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