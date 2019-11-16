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РИА Новости

В Якутии завели дело на водителя, сбившего инспектора ДПС

15:40 16.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЯКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Уголовное дело завели на водителя в Якутии, сбившего инспектора ДПС на ледовой переправе через реку Лена, сообщается на сайте СУСК по региону.
"Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) по факту инцидента, произошедшего 15 ноября на несанкционированной ледовой переправе через реку Лену", - отметили в СУ СК.
Отмечается, что инспектор ДПС не пострадал. Расследование продолжается.
Инцидент произошел в пятницу на стихийно возникшем проезде через реку Лена по маршруту "Якутск – Нижний Бестях". Личность нарушителя удалось установить. Им оказался мужчина 1980 года рождения, который ранее девять раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.
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