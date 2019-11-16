В Якутии завели дело на водителя, сбившего инспектора ДПС

"Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) по факту инцидента, произошедшего 15 ноября на несанкционированной ледовой переправе через реку Лену", - отметили в СУ СК.

Инцидент произошел в пятницу на стихийно возникшем проезде через реку Лена по маршруту "Якутск – Нижний Бестях". Личность нарушителя удалось установить. Им оказался мужчина 1980 года рождения, который ранее девять раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.