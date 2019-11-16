Рудковская и Плющенко отреагировали на слухи о "двойной жизни" фигуриста

Плющенко пошутил, что СМИ могли бы сразу написать, что у него "пять любовниц" или что он собирается разводиться.

"Это сильно. <…>Пускай обсуждают. Это все наш проект так гуляет. Ну ничего, интересно", — сказал спортсмен и признался жене в любви.