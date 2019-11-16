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РИА Новости

Рудковская и Плющенко отреагировали на слухи о "двойной жизни" фигуриста

15:39 16.11.2019
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© Фото : официальный аккаунт Яны Рудковской в InstagramЯна Рудковская и Евгений Плющенко
Яна Рудковская и Евгений Плющенко
© Фото : официальный аккаунт Яны Рудковской в Instagram
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская и ее муж фигурист Евгений Плющенко отреагировали на появившиеся в СМИ слухи о том, что спортсмен якобы живет на две семьи.
В своем Telegram-канале Рудковская написала, что раньше она подала бы на журналистов в суд за подобные публикации, но в этот раз не будет ничего предпринимать. По ее мнению, слухи об "изменах" Плющенко связаны с популярностью недавно запущенного реалити-шоу, рассказывающего о жизни супругов.
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Кроме того, продюсер опубликовала аудиозапись, в которой фигурист прокомментировал информацию о своей "двойной жизни".
"Ловите эксклюзив, присланный мне "изменником" ровно пять минут назад", — добавила Рудковская.
Плющенко пошутил, что СМИ могли бы сразу написать, что у него "пять любовниц" или что он собирается разводиться.
"Это сильно. <…>Пускай обсуждают. Это все наш проект так гуляет. Ну ничего, интересно", — сказал спортсмен и признался жене в любви.
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