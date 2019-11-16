Корпорация МиГ готова помочь Индии расследовать крушение истребителя

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" готова помочь Индии в расследовании крушения истребителя МиГ-29, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.
Ранее в Twitter представитель ВМС Индии написал, что во время тренировочного полета в штате Гоа на юго-западе Индии произошло возгорание двигателя учебного самолета МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме. Отмечается, что обоим пилотам удалось катапультироваться.
По данным местного агентства ANI, истребитель потерпел крушение после столкновения с птицей. Агентство отмечает, что инцидент произошел на "открытой и безопасной" территории, по данным ВМС Индии, никто не пострадал.
"Мы знаем об инциденте. По нашим сведениям, оба летчика успешно катапультировались. На данный момент мы не располагаем более конкретной информацией. Корпорация "МиГ" готова оказать необходимую помощь Республике Индия в расследовании", - сказали в корпорации.
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