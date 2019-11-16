Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-16T15:37Z
https://ria.ru/20191116/1561018544.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153004/63/1530046337_0:0:3406:1916_1036x0_80_0_0_101ef9a47b86be46bac02dde09bd7ef0.jpg
РИА Новости

Корпорация МиГ готова помочь Индии расследовать крушение истребителя

15:34 16.11.2019 (обновлено: 15:37 16.11.2019)
265
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМиГ-29
МиГ-29
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" готова помочь Индии в расследовании крушения истребителя МиГ-29, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.
Ранее в Twitter представитель ВМС Индии написал, что во время тренировочного полета в штате Гоа на юго-западе Индии произошло возгорание двигателя учебного самолета МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме. Отмечается, что обоим пилотам удалось катапультироваться.
По данным местного агентства ANI, истребитель потерпел крушение после столкновения с птицей. Агентство отмечает, что инцидент произошел на "открытой и безопасной" территории, по данным ВМС Индии, никто не пострадал.
"Мы знаем об инциденте. По нашим сведениям, оба летчика успешно катапультировались. На данный момент мы не располагаем более конкретной информацией. Корпорация "МиГ" готова оказать необходимую помощь Республике Индия в расследовании", - сказали в корпорации.
Истребитель МиГ-29
29 сентября, 12:34
В Словакии приостановили полеты МиГ-29 после крушения истребителя
001100
Обсудить 0
МиГ-29МиГ (корпорация)ИндияВ мире
Рекомендуем
Пожарный
Спасатели ликвидировали лесной пожар в Крыму
Нино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
Бурджанадзе опасается, что протесты в Грузии выльются в "нечто стихийное"
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток
"Собирал мили 14 лет". Хозяин толстого кота обратился к "Аэрофлоту"
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал слова Помпео про Крым и Голаны
Ситуация в Сирии
Источник сообщил о тринадцати погибших при взрыве сирийцах
Полицейский
В якутском поселке Айхал возбудили дело после гибели человека в перестрелке
Стоп-кадр передачи Время покажет
"У него была душа": Шейнин рассказал, каким был Никита Исаев
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор ЯНАО призвал муниципалитеты активнее работать с застройщиками
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра Валерий Фокин
Худрук Александринки предложил создать за рубежом Русский институт культуры
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост премьера Молдавии
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Депутат рассказал о планах скончавшегося политолога Никиты Исаева
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Турция задержала 25 родственников Аль-Багдади
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский провел экскурсию по Исаакиевскому собору для зарубежных коллег
Телеведущий Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Девушка с телефоном
Эксперт оценил возможность сбора банками биометрии через смартфон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:12В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка"
16:11Умер поэт Валерий Дударев
16:03Бурджанадзе уверена, что в кризисе в Грузии нет "русского следа"
16:01Протестующие выстроили баррикады на площади Италии в Париже
15:53Минтранс предложил ограничить размер оплаты поездки по карпулингу
15:46На форуме в Петербурге вручили премии имени Луначарского
15:40Мединский назвал главный критерий культурного форума в Петербурге
15:40В Якутии после перестрелки в поселке Айхал задержали четырех подозреваемых
15:40В Якутии завели дело на водителя, сбившего инспектора ДПС
15:39Рудковская и Плющенко отреагировали на слухи о "двойной жизни" фигуриста
15:34Корпорация МиГ готова помочь Индии расследовать крушение истребителя
15:30В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
15:28В Иваново подвели итоги конкурса Минпромторга среди предприятий легпрома
15:26Сотрудников аэропорта в Ереване подозревают в краже украшений у россиянина
15:23"Росатом" создаст на Нововоронежской АЭС центр подготовки кадров
15:22В СК начали проверку после смерти Никиты Исаева
15:20В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду
15:14В Якутии полиция выставила посты, чтобы поймать участников перестрелки
15:13Дочь Аллы Вербер опубликовала видео с матерью, снятое за день до ее смерти
15:03Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО, сообщили СМИ
Лента новостейМолния