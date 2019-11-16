Корпорация МиГ готова помочь Индии расследовать крушение истребителя

Ранее в Twitter представитель ВМС Индии написал, что во время тренировочного полета в штате Гоа на юго-западе Индии произошло возгорание двигателя учебного самолета МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме. Отмечается, что обоим пилотам удалось катапультироваться.

"Мы знаем об инциденте. По нашим сведениям, оба летчика успешно катапультировались. На данный момент мы не располагаем более конкретной информацией. Корпорация "МиГ" готова оказать необходимую помощь Республике Индия в расследовании", - сказали в корпорации.