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РИА Новости

Сотрудников аэропорта в Ереване подозревают в краже украшений у россиянина

15:26 16.11.2019
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CC BY-SA 3.0 / Armenia The World / Международный аэропорт Звартноц
Международный аэропорт Звартноц
CC BY-SA 3.0 / Armenia The World /
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Трое сотрудников ереванского аэропорта "Звартноц" задержаны поздно вечером 15 ноября по подозрению в хищении у гражданина России золотых украшений на сумму порядка 4 тысяч долларов, сообщили в субботу в пресс-службе полиции.
"Прибывший 15 ноября вечером в ереванский аэропорт "Звартноц" рейсом из Москвы гражданин РФ заметил, что из его багажа похищены золотые украшения. Нанесенный ущерб он оценил в 1,9 миллиона драмов (около 4 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.
Там же отмечается, что через несколько часов сотрудники линейного отделения полиции и службы авиационной безопасности задержали по подозрению в совершении кражи трех работников аэропорта.
"Похищенные предметы изъяты, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
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