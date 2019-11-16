Сотрудников аэропорта в Ереване подозревают в краже украшений у россиянина

ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Трое сотрудников ереванского аэропорта "Звартноц" задержаны поздно вечером 15 ноября по подозрению в хищении у гражданина России золотых украшений на сумму порядка 4 тысяч долларов, сообщили в субботу в пресс-службе полиции.
"Прибывший 15 ноября вечером в ереванский аэропорт "Звартноц" рейсом из Москвы гражданин РФ заметил, что из его багажа похищены золотые украшения. Нанесенный ущерб он оценил в 1,9 миллиона драмов (около 4 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.
Там же отмечается, что через несколько часов сотрудники линейного отделения полиции и службы авиационной безопасности задержали по подозрению в совершении кражи трех работников аэропорта.
"Похищенные предметы изъяты, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
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