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РИА Новости

"Росатом" создаст на Нововоронежской АЭС центр подготовки кадров

15:23 16.11.2019
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© Фото : предоставлено АО "Концерн Росэнергоатом"Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС
Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС
© Фото : предоставлено АО "Концерн Росэнергоатом"
Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Нововоронежская АЭС станет международным образовательным центром по подготовке кадров для зарубежных атомных электростанций, построенных по российским проектам, сообщил первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.
Он посетил с рабочим визитом Нововоронежскую АЭС. "Сегодня госкорпорация "Росатом" занимает первое место в мире по строительству АЭС за рубежом, реализуя проекты по сооружению 36 энергоблоков в 12 странах мира. Нововоронежская АЭС стала базой по подготовке персонала", - напомнил Локшин, слова которого цитируются в сообщении концерна "Росэнергоатом".
Флаги организации Росатом и России. Архивное фото
21 марта 2017, 18:44Ядерные технологии
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"Только в ближайшие пять лет нам надо будет обучить более 2,8 тысячи иностранных специалистов. Если раньше станция была кузницей кадров только для России, теперь – для всего мира", - добавил Локшин.
Нововоронежская АЭС расположена на берегу реки Дон в 45 километрах южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию был сдан энергоблок №6 НВАЭС (по другой классификации - энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2). Это первый в мире блок с передовой российской реакторной установкой ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающей самым современным требованиям эффективности и безопасности. 31 октября нынешнего года началась промышленная эксплуатация энергоблока №7 Нововоронежской АЭС (второго блока НВАЭС-2).
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Ядерные технологииАлександр ЛокшинНововоронежская АЭСРосатомРоссияВ мире
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