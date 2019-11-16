"Росатом" создаст на Нововоронежской АЭС центр подготовки кадров

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Нововоронежская АЭС станет международным образовательным центром по подготовке кадров для зарубежных атомных электростанций, построенных по российским проектам, сообщил первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.

Он посетил с рабочим визитом Нововоронежскую АЭС. "Сегодня госкорпорация "Росатом" занимает первое место в мире по строительству АЭС за рубежом, реализуя проекты по сооружению 36 энергоблоков в 12 странах мира. Нововоронежская АЭС стала базой по подготовке персонала", - напомнил Локшин, слова которого цитируются в сообщении концерна "Росэнергоатом".

"Только в ближайшие пять лет нам надо будет обучить более 2,8 тысячи иностранных специалистов. Если раньше станция была кузницей кадров только для России, теперь – для всего мира", - добавил Локшин.