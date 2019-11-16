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РИА Новости

В СК начали проверку после смерти Никиты Исаева

15:22 16.11.2019 (обновлено: 15:55 16.11.2019)
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© Фото : страница в "Facebook" Никиты ИсаеваЛидер движения "Новая Россия" Никита Исаев
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
© Фото : страница в "Facebook" Никиты Исаева
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку по факту смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева в поезде. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
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Она отметила, что пока не удалось выявить признаки, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти мужчины.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Исаев, которому был 41 год, ушел из жизни в субботу, когда возвращался из рабочей поездки в Тамбов, рассказал РИА Новости его пресс-секретарь Александр Макаренко.
В пресс-службе РЖД агентству сообщили, что пассажиру поезда №32 Тамбов - Москва стало плохо. После этого ему вызвали скорую на станцию Узуново Московской области. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
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Никита ИсаевНовая РоссияСледственный комитет РФОбществоПроисшествия
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