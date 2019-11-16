В СК начали проверку после смерти Никиты Исаева

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку по факту смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Следственный комитет организовал проверку по факту смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева в поезде. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

Она отметила, что пока не удалось выявить признаки, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти мужчины.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Исаев, которому был 41 год, ушел из жизни в субботу, когда возвращался из рабочей поездки в Тамбов, рассказал РИА Новости его пресс-секретарь Александр Макаренко.