В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду

ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Полиция Парижа закидала собравшихся на Площади Италии "желтых жилетов" слезоточивым газом, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно планам протестующих, в субботу и воскресенье - первую годовщину протестов - в Париже и регионах пройдут масштабные акции протеста, не все из которых являются согласованными.
PARIS - #Acte53 : Premières barricades, des lacrymogènes et une arrestation. #GiletsJaunes pic.twitter.com/ySADWvzsZJ— Clément Lanot (@ClementLanot) November 16, 2019
Вся площадь, где некоторое время назад назад спокойно стояли группы протестующих, заволокло облаками слезоточивого газа. То один, то другой человек пытаются отбросить шашки с газом подальше, но на место одной прилетают сразу две. В едком дыму, то и дело затягивающем площадь и отходящие улицы, ничего не видно.
На самой площади разбита остановка общественного транспорта, горят огнем светофоры и невысокие баррикады. Напротив торгового центра поднимается от горящей баррикады чёрный дым.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Ранее французская радиостанция RTL со ссылкой на данные правительства сообщила, что Франция потеряла 2,5 миллиарда евро за год после начала протестов "желтых жилетов".