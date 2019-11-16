В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду

Вся площадь, где некоторое время назад назад спокойно стояли группы протестующих, заволокло облаками слезоточивого газа. То один, то другой человек пытаются отбросить шашки с газом подальше, но на место одной прилетают сразу две. В едком дыму, то и дело затягивающем площадь и отходящие улицы, ничего не видно.