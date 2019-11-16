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РИА Новости

В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду

15:20 16.11.2019
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© REUTERS / Charles PlatiauПолиция во время демонстрации по случаю первой годовщины движения "желтых жилетов" в Париже
Полиция во время демонстрации по случаю первой годовщины движения желтых жилетов в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Полиция Парижа закидала собравшихся на Площади Италии "желтых жилетов" слезоточивым газом, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно планам протестующих, в субботу и воскресенье - первую годовщину протестов - в Париже и регионах пройдут масштабные акции протеста, не все из которых являются согласованными.
Вся площадь, где некоторое время назад назад спокойно стояли группы протестующих, заволокло облаками слезоточивого газа. То один, то другой человек пытаются отбросить шашки с газом подальше, но на место одной прилетают сразу две. В едком дыму, то и дело затягивающем площадь и отходящие улицы, ничего не видно.
На самой площади разбита остановка общественного транспорта, горят огнем светофоры и невысокие баррикады. Напротив торгового центра поднимается от горящей баррикады чёрный дым.
Акция протеста в Париже
09:46
В Париже закрыты более 20 станций метро из-за "желтых жилетов"
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Ранее французская радиостанция RTL со ссылкой на данные правительства сообщила, что Франция потеряла 2,5 миллиарда евро за год после начала протестов "желтых жилетов".
Уличных беспорядки во время первомайской демонстрации движения желтых жилетов в Париже
Вчера, 10:52
Протесты "желтых жилетов" обошлись Франции в 2,5 миллиарда евро
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Акции протеста в ПарижеФранцияПарижВ мире
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